На автозаправках Севастополя выявили некачественный бензин

В рамках проекта «Топливо без обмана» Росстандарт обнародовал перечень фактов реализации фальсифицированного топлива на АЗС, выявленных в 2019 году по итогам государственного надзора и исследования в аккредитованных лабораториях.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Известно, что в минувшем году Росстандарт проводил контрольно-надзорные мероприятия в отношении объектов нефтепродуктообеспечения, включая проверки в Республике Дагестан, Республике Крым и городе Севастополе по отдельным поручениям. Отмечается, что повторные проверки, а также мониторинговые мероприятия проводились совместно с Роскачеством.

Читайте: В Крыму увеличилось количество зарегистрированных безработных

Всего в перечень АЗС с некачественным топливом попали 157 АЗС. Среди них и заправочные станции в Севастополе. Причем самым частым нарушением стало превышение допустимой массовой доли серы в топливе.

В ведомстве посоветовали избегать заправки некачественным топливом, так как это негативно сказывается на состоянии авто и воздействует на окружающую среду.

Новости Крыма сообщали ранее:

Среда, 25 декабря 2019 : В центре Симферополя торгуют украинскими елками. В Симферополе на новогодней ярмарке под зданием музыкального театра на проспекте Кирова продаются искусственные ели из украинского Прикарпатья.

Воскресенье, 22 декабря 2019 : Крымские активы снова переходят под контроль украинцев. Правительство Крыма подвело итоги торгов по АО «Морской нефтяной терминал», в состав которого входить Феодосийская нефтебаза.

Пятница, 20 декабря 2019 : Компания из Подмосковья купила Симферопольский винзавод за 250 млн рублей. Компания из Московской области ООО «Винторг» купила 100% акций АО «Симферопольский винодельческий завод» за 249,3 млн рублей.

Четверг, 19 декабря 2019 : Крымские индивидуальные предприниматели задолжали 800 млн рублей по страховым взносам. Задолженность индивидуальных предпринимателей, работающих в Крыму, по страховым взносам составляет 800 млн рублей.