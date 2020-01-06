На автозаправках Севастополя выявили некачественный бензин

Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост
Регионы Крыма: Севастополь
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Об этом сообщается на сайте ведомства.
Известно, что в минувшем году Росстандарт проводил контрольно-надзорные мероприятия в отношении объектов нефтепродуктообеспечения, включая проверки в Республике Дагестан, Республике Крым и городе Севастополе по отдельным поручениям. Отмечается, что повторные проверки, а также мониторинговые мероприятия проводились совместно с Роскачеством.
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Всего в перечень АЗС с некачественным топливом попали 157 АЗС. Среди них и заправочные станции в Севастополе. Причем самым частым нарушением стало превышение допустимой массовой доли серы в топливе.
В ведомстве посоветовали избегать заправки некачественным топливом, так как это негативно сказывается на состоянии авто и воздействует на окружающую среду.
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Воскресенье, 22 декабря 2019: Крымские активы снова переходят под контроль украинцев. Правительство Крыма подвело итоги торгов по АО «Морской нефтяной терминал», в состав которого входить Феодосийская нефтебаза.
Пятница, 20 декабря 2019: Компания из Подмосковья купила Симферопольский винзавод за 250 млн рублей. Компания из Московской области ООО «Винторг» купила 100% акций АО «Симферопольский винодельческий завод» за 249,3 млн рублей.
Четверг, 19 декабря 2019: Крымские индивидуальные предприниматели задолжали 800 млн рублей по страховым взносам. Задолженность индивидуальных предпринимателей, работающих в Крыму, по страховым взносам составляет 800 млн рублей.
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