«Моржи» устроят заплыв в Евпатории на Рождество

7 января в Евпатории состоится ежегодный традиционный зимний праздник любителей зимнего плавания и оздоровительной физкультуры «Рождественский заплыв в ледяной купели».

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Начало мероприятия – 12-00.

Место сбора участников: Театральная площадь.

Место проведения заплыва: пляж возле скульптуры «Отдыхающий Геракл».

В программе мероприятия:

— сбор участников, регистрация, фотосессия на Театральной площади – 11-00;

— костюмированное шествие – 11-30;

— торжественное открытие (площадка возле скульптуры «Отдыхающий Геракл») – 12-00;

— выступление морского царя «Нептуна» – 12-15;

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— музыкальная разминка – 12-25;

— массовый заплыв любителей зимнего плавания – 12-30.

Приглашаются все желающие жители и гости города Евпатории и Республики Крым.

При себе обязательно иметь бодрое самочувствие и праздничное настроение.

Узнать какая будет температура воды в Евпатории можно на сайте seatemperature.ru.

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