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Отдых -> Досуг, развлечения, тусовки, концерты, фестивали

«Моржи» устроят заплыв в Евпатории на Рождество

Понедельник
6 января 2020
07:21

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Евпатория

Новости за:
2020
Январь 2020
6 января 2020


7 января в Евпатории состоится ежегодный традиционный зимний праздник любителей зимнего плавания и оздоровительной физкультуры «Рождественский заплыв в ледяной купели».

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. 

Начало мероприятия – 12-00.

Место сбора участников: Театральная площадь.

Место проведения заплыва: пляж возле скульптуры «Отдыхающий Геракл».

В программе мероприятия:

— сбор участников, регистрация, фотосессия на Театральной площади – 11-00;

— костюмированное шествие – 11-30;

— торжественное открытие (площадка возле скульптуры «Отдыхающий Геракл») – 12-00;

— выступление морского царя «Нептуна» – 12-15;

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— музыкальная разминка – 12-25;

— массовый заплыв любителей зимнего плавания – 12-30.

Приглашаются все желающие жители и гости города Евпатории и Республики Крым.

При себе обязательно иметь бодрое самочувствие и праздничное настроение.

Узнать какая будет температура воды в Евпатории можно на сайте seatemperature.ru.

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http://news.allcrimea.net/news/2020/1/6/morzhi-ustroyat-zaplyv-v-evpatorii-na-rozhdestvo-126553/

 
 

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