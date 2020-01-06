«Моржи» устроят заплыв в Евпатории на Рождество

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Евпатория
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Январь 2020
6 января 2020
Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Начало мероприятия – 12-00.
Место сбора участников: Театральная площадь.
Место проведения заплыва: пляж возле скульптуры «Отдыхающий Геракл».
В программе мероприятия:
— сбор участников, регистрация, фотосессия на Театральной площади – 11-00;
— костюмированное шествие – 11-30;
— торжественное открытие (площадка возле скульптуры «Отдыхающий Геракл») – 12-00;
— выступление морского царя «Нептуна» – 12-15;
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— музыкальная разминка – 12-25;
— массовый заплыв любителей зимнего плавания – 12-30.
Приглашаются все желающие жители и гости города Евпатории и Республики Крым.
При себе обязательно иметь бодрое самочувствие и праздничное настроение.
Узнать какая будет температура воды в Евпатории можно на сайте seatemperature.ru.
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