МЧС Крыма предупреждает о сильном тумане на дорогах

Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым сообщает, что на некоторых дорогах полуострова наблюдается сильный туман, затрудняющий движение транспорта.

Об этом сообщается на сайте министерства. Спасатели призывают водителей быть внимательными.

«Нельзя забывать, что туман представляет опасность для всех участников дорожного движения, поэтому пешеходам следует быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, а водителям следует отказаться от лишних перестроений, обгонов», - заявили в МЧС.

Кроме того, в Крыму противогололедной смесью было обработано 108 километров дорог, на что израсходовали 41 тонну песко-соляной смеси. Постоянно на дежурстве находится 28 единиц техники и 46 человек личного состава.

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Спасатели призывают водителей ограничить скорость движения в тумане, включить ближний свет и противотуманные фары.

В МЧС также советуют в тумане не приближаться вплотную к едущей впереди машине, не оставлять авто на обочине дороги и не пытаться совершать обгон.

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