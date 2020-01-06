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Крым стал терять популярность среди россиян

Понедельник
6 января 2020
08:41

Использованы материалы: Новости Крыма, ТАСС

Новости за:
2020
Январь 2020
6 января 2020


Крым стал терять популярность среди россиян

© iz.ru

Согласно исследованию Ozon.Travel, в число самых популярных направлений для путешествий входят все новые города, например, Минеральные Воды и Калининград

Краснодарский край в 2020 году может обогнать по популярности Крым, об этом говорится в проведенном Ozon.Travel исследовании предпочтений россиян в 2020 году.

«Более 100 тысяч путешественников уже распланировали февральские и мартовские длинные выходные, майские каникулы и даже летний отпуск. В наступающем году российские туристы продолжают выбирать внутренние направления, - говорится в исследовании. - Второй год самыми популярными направлениями остаются Симферополь и Сочи - но если в начале 2019 года активнее собирались в Крым, то в 2020 году чаще покупают билеты в Краснодарский край».

При этом в число самых популярных направлений для путешествий входят все новые города, например, Минеральные Воды опережают по популярности Санкт-Петербург, а билеты в Калининград покупают активнее, чем в Рим, Стамбул или Прагу.

Читайте: Вице-премьер России назвала «замечательной» динамику турпотока в Крым

«Среди зарубежных направлений неизменным лидером после «закрытия» Тбилиси [по указу президента РФ Владимира Путина российским авиакомпаниям с 8 июля временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию] остается Ереван, а вот вместо Стамбула россияне все чаще отправляются в Рим, что связано со снижением цен на билеты в Италию и запуском новых рейсов авиакомпаний-лоукостеров», - отмечают аналитики.

При этом самые организованные путешественники - жители Москвы, Петербурга, Крыма, Краснодара и Екатеринбурга, «поскольку билеты на рейсы из этих городов бронируют чаще всего».

Новости Крыма сообщали ранее:

Четверг, 2 января 2020: Эксперты советуют Крыму отказаться от «бездумного наращивания турпотока». Проблема водоснабжения крымского полуострова требует пересмотра подхода к бездумному наращиванию туристического потока, это одна из важнейших задач республики на 2020 год.

Суббота, 28 декабря 2019: В Севастополе хотят сохранить хостелы и мини-гостиницы. Правительство Севастополя подготовит отрицательный отзыв ко вступившему в силу закону о хостелах в жилых домах.

Пятница, 27 декабря 2019: Туроператоры подвели итоги курортного сезона в Крыму. Организованный сегмент турпотока в Крым по итогам 2019 года вырастет в среднем на 5%.

Четверг, 26 декабря 2019: Парламент Крыма решил выступить против российского закона о туризме. Крымские депутаты решили обратиться к председателю Государственной думы Вячеславу Володину с просьбой отклонить поправки к так называемому «закону Хованской» «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», которые предполагают исключение объектов жилого фонда из понятия «средство размещения».

 

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