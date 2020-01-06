Крым стал терять популярность среди россиян

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Туроператоры подвели итоги курортного сезона в Крыму В Крыму смогли насчитать 7 млн туристов Туристический сезон в Крыму сорвали медузы Крым заработал 400 рублей с каждого туриста Хамство, цены и закрытая дверь: итоги туристического сезона в Крыму
Использованы материалы: Новости Крыма, ТАСС
Новости за:
2020
Январь 2020
6 января 2020
© iz.ru
Краснодарский край в 2020 году может обогнать по популярности Крым, об этом говорится в проведенном Ozon.Travel исследовании предпочтений россиян в 2020 году.
«Более 100 тысяч путешественников уже распланировали февральские и мартовские длинные выходные, майские каникулы и даже летний отпуск. В наступающем году российские туристы продолжают выбирать внутренние направления, - говорится в исследовании. - Второй год самыми популярными направлениями остаются Симферополь и Сочи - но если в начале 2019 года активнее собирались в Крым, то в 2020 году чаще покупают билеты в Краснодарский край».
При этом в число самых популярных направлений для путешествий входят все новые города, например, Минеральные Воды опережают по популярности Санкт-Петербург, а билеты в Калининград покупают активнее, чем в Рим, Стамбул или Прагу.
Читайте: Вице-премьер России назвала «замечательной» динамику турпотока в Крым
«Среди зарубежных направлений неизменным лидером после «закрытия» Тбилиси [по указу президента РФ Владимира Путина российским авиакомпаниям с 8 июля временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию] остается Ереван, а вот вместо Стамбула россияне все чаще отправляются в Рим, что связано со снижением цен на билеты в Италию и запуском новых рейсов авиакомпаний-лоукостеров», - отмечают аналитики.
При этом самые организованные путешественники - жители Москвы, Петербурга, Крыма, Краснодара и Екатеринбурга, «поскольку билеты на рейсы из этих городов бронируют чаще всего».
Новости Крыма сообщали ранее:
Четверг, 2 января 2020: Эксперты советуют Крыму отказаться от «бездумного наращивания турпотока». Проблема водоснабжения крымского полуострова требует пересмотра подхода к бездумному наращиванию туристического потока, это одна из важнейших задач республики на 2020 год.
Суббота, 28 декабря 2019: В Севастополе хотят сохранить хостелы и мини-гостиницы. Правительство Севастополя подготовит отрицательный отзыв ко вступившему в силу закону о хостелах в жилых домах.
Пятница, 27 декабря 2019: Туроператоры подвели итоги курортного сезона в Крыму. Организованный сегмент турпотока в Крым по итогам 2019 года вырастет в среднем на 5%.
Четверг, 26 декабря 2019: Парламент Крыма решил выступить против российского закона о туризме. Крымские депутаты решили обратиться к председателю Государственной думы Вячеславу Володину с просьбой отклонить поправки к так называемому «закону Хованской» «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», которые предполагают исключение объектов жилого фонда из понятия «средство размещения».
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/6/krym-stal-teryat-populyarnost-sredi-rossiyan-126570/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
11:48 В Севастополе угонщик-неудачник попал в аварию
11:17 Полиция в Крыму сообщает об усилении контроля над нетрезвыми водителями
10:36 В Крыму по перстню хотят установить личность офицера XVIII века
09:52 Один человек погиб на пожаре за прошедшие сутки
09:20 В Севастополе завершается ремонт крейсера «Москва»
08:41 Крым стал терять популярность среди россиян
08:03 За неделю на пожарах в Крыму погибло четыре человека
07:21 «Моржи» устроят заплыв в Евпатории на Рождество