Крым стал терять популярность среди россиян

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Согласно исследованию Ozon.Travel, в число самых популярных направлений для путешествий входят все новые города, например, Минеральные Воды и Калининград

Краснодарский край в 2020 году может обогнать по популярности Крым, об этом говорится в проведенном Ozon.Travel исследовании предпочтений россиян в 2020 году.

«Более 100 тысяч путешественников уже распланировали февральские и мартовские длинные выходные, майские каникулы и даже летний отпуск. В наступающем году российские туристы продолжают выбирать внутренние направления, - говорится в исследовании. - Второй год самыми популярными направлениями остаются Симферополь и Сочи - но если в начале 2019 года активнее собирались в Крым, то в 2020 году чаще покупают билеты в Краснодарский край».

При этом в число самых популярных направлений для путешествий входят все новые города, например, Минеральные Воды опережают по популярности Санкт-Петербург, а билеты в Калининград покупают активнее, чем в Рим, Стамбул или Прагу.

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«Среди зарубежных направлений неизменным лидером после «закрытия» Тбилиси [по указу президента РФ Владимира Путина российским авиакомпаниям с 8 июля временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию] остается Ереван, а вот вместо Стамбула россияне все чаще отправляются в Рим, что связано со снижением цен на билеты в Италию и запуском новых рейсов авиакомпаний-лоукостеров», - отмечают аналитики.

При этом самые организованные путешественники - жители Москвы, Петербурга, Крыма, Краснодара и Екатеринбурга, «поскольку билеты на рейсы из этих городов бронируют чаще всего».

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