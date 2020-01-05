Зеленский заступился за выступавшего в Крыму Доктора Албана

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Президент Украины Владимир Зеленский вступился за известного шведского певца нигерийского происхождения Албана Узона Нвапа, более известного как Доктор Албан.

Об этом артист написал на своей официальной странице в Instgaram.

Албан написал, что его не хотели пускать на Украину из-за выступлений в Крыму.

«Мне был запрещен въезд на Украину из-за моего предыдущего шоу на полуострове Крым. Благодаря вмешательству президента я смог попасть на Украину», - написал певец.

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Подписчики певца, вероятно из числа украинцев, довольно резко отреагировали на произошедшее. Не стесняясь в выражениях и акцентируя внимание на происхождении Доктора Албана, они рекомендовали ему более не приезжать на Украину.

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