Выступление Ирины Хакамады на бизнес-форуме в Киеве отменили

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
Новости за:
2020
Январь 2020
5 января 2020
© Новости Крыма
Об этом сообщила в Фейсбуке компания Taryan Group, которая занималась организацией выступления политика.
«Мы делаем большое образовательное мероприятие и очень хотим вдохновить наших гостей. Для этого мы пригласили спикеров из разных уголков мира, чтобы они поделились своим жизненным опытом и своими ценностями… Мы хотим извиниться перед нашими гостями, за то, что один из запланированных спикеров – бизнес-тренер Ирина Хакамада – не выступит на DreamBIG Forum. Несмотря на то, что мы провели первичную проверку и согласовали возможность ее въезда с соответствующими органами, мы вынуждены отказаться от ее выступления», – говорится в сообщении.
Читайте: В следующем году в Крыму подорожают свет, авиабилеты и водка
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Зеленский заступился за выступавшего в Крыму Доктора Албана. Президент Украины Владимир Зеленский вступился за известного шведского певца нигерийского происхождения Албана Узона Нвапа, более известного как Доктор Албан.
Вчера: В США отменяют концерты российского джазмена, ездившего в Крым. В США продолжают отменять выступления российского джазмена Игоря Бутмана. После бостонского джаз-клуба RegattaBar концерт в рамках американского тура Бутмана отменил и джаз-клуб в Энн-Арборе, штат Мичиган, сообщает Радіо Свобода.
Пятница, 3 января 2020: Поклонская восхищена новогодним обращением Зеленского. Своим новогодним поздравлением президент Украины Владимир Зеленский пытался добиться мира в Украине.
Пятница, 3 января 2020: Украинский нардеп считает, что пенсионеры в Крыму имеют право на две пенсии. Пенсионеры, проживающие в Крыму и на неподконтрольных украинскому правительству территориях Донбасса, имеют право получать как украинскую пенсию, так и выплаты со стороны российский властей.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/5/vystuplenie-iriny-hakamady-na-biznesforume-v-kieve-otmenili-126559/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Туроператоры подвели итоги курортного сезона в Крыму
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
19:44 В Крыму высокопоставленный полицейский задержан после смертельного ДТП
17:52 Сломавшийся российский боевой корабль «Орск» отбуксировали в Черное море
17:05 Выступление Ирины Хакамады на бизнес-форуме в Киеве отменили
16:46 В Крыму нашли пропавшего в районе Ангарского перевала мальчика
16:30 Зеленский заступился за выступавшего в Крыму Доктора Албана
15:51 В Ялте помогли пострадавшей от пожара женщине-инвалиду
15:04 В Ялте заявили, что «установили новогодний туристический рекорд»
14:41 Подводные археологи Крыма рассказали о продолжении экспедиции в Сирии