Выступление Ирины Хакамады на бизнес-форуме в Киеве отменили

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Выступление на бизнес-форуме в Киеве российского политика Ирины Хакамады, которая предлагала «выкупить» Крым у Украины, отменили.

Об этом сообщила в Фейсбуке компания Taryan Group, которая занималась организацией выступления политика.

«Мы делаем большое образовательное мероприятие и очень хотим вдохновить наших гостей. Для этого мы пригласили спикеров из разных уголков мира, чтобы они поделились своим жизненным опытом и своими ценностями… Мы хотим извиниться перед нашими гостями, за то, что один из запланированных спикеров – бизнес-тренер Ирина Хакамада – не выступит на DreamBIG Forum. Несмотря на то, что мы провели первичную проверку и согласовали возможность ее въезда с соответствующими органами, мы вынуждены отказаться от ее выступления», – говорится в сообщении.

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