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В Ялте заявили, что «установили новогодний туристический рекорд»

Воскресенье
5 января 2020
15:04

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Январь 2020
5 января 2020


В Ялте заявили, что «установили новогодний туристический рекорд»

© ukrainianwall.com

Новый год на ялтинской набережной отметили более 35 тысяч человек. Вторую волну туристов в городе ожидают на Рождество.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Ялты.

— Новогодний марафон стартовал 31 декабря с выступления ди-джеев и кавер-группы «Курага», продолжился поздравлением под бой курантов президента Российской Федерации Владимира Путина, а завершился новогодними пожеланиями от Деда Мороза и Снегурочки, — сообщили в пресс-службе.

6 января в городе стартует цикл рождественских мероприятий. В этот день на набережной состоится фолк-фестиваль Сочельник, в рамках которого запланирован спектакль для детей, выступление фольклорных коллективов Крыма и песочная анимация. Фестиваль продлится с 14:00 до 22:00.

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7 января его сменит фестиваль «Рождественский звездопад». В 12 начнется торжественная часть праздника с участием руководства города и представителей Ялтинского благочиния. Далее программа продолжится выступлением творческих коллективов и завершится дискотекой.

8 января, начиная с 14.00, все желающие приглашаются на ялтинский карнавал «Зима чудес». В программе: выступление творческих коллективов, шоу-программа и дискотека. 

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