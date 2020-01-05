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Общество -> Благотворительность

В Ялте помогли пострадавшей от пожара женщине-инвалиду

Воскресенье
5 января 2020
15:51

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Январь 2020
5 января 2020


31 декабря 2019 года в Симеизе сгорело пять домов, в одном из которых жила женщина-инвалид. Сама женщина не пострадала, но дом выгорел до тла, в огне была уничтожена инвалидная коляска.

Тогда неравнодушные люди разместили в Facebook пост о помощи. 

Буквально за несколько часов один из пользователей доставил пострадавшей новую инвалидную коляску, кроме этого, он также приобрел для женщины ходунки.

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Мужчина, который пожелал остаться неизвестным, перевел на счет пострадавшей 10 тысяч рублей.

Другие пользователи также не остаются равнодушными и интересуются, как помочь.

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Среда, 29 мая 2019: Кубанских медиков наградили за спасение жителей Крыма. В Краевой клинической больнице № 1 имени профессора С. В. Очаповского наградили медработников, которые работали в Крыму во время трагических событий 17 октября 2018 года.

Пятница, 5 апреля 2019: В Севастополе незрячий ищет прихожанку, помогавшую ему пять лет назад. Незрячий Владимир ищет Ирину, прихожанку Владимирского собора в Херсонесе, которая помогала ему до 2014 года.

 

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