В Ялте помогли пострадавшей от пожара женщине-инвалиду

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Ялта
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Тогда неравнодушные люди разместили в Facebook пост о помощи.
Буквально за несколько часов один из пользователей доставил пострадавшей новую инвалидную коляску, кроме этого, он также приобрел для женщины ходунки.
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Мужчина, который пожелал остаться неизвестным, перевел на счет пострадавшей 10 тысяч рублей.
Другие пользователи также не остаются равнодушными и интересуются, как помочь.
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Среда, 29 мая 2019: Кубанских медиков наградили за спасение жителей Крыма. В Краевой клинической больнице № 1 имени профессора С. В. Очаповского наградили медработников, которые работали в Крыму во время трагических событий 17 октября 2018 года.
Пятница, 5 апреля 2019: В Севастополе незрячий ищет прихожанку, помогавшую ему пять лет назад. Незрячий Владимир ищет Ирину, прихожанку Владимирского собора в Херсонесе, которая помогала ему до 2014 года.
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