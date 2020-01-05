В Ялте помогли пострадавшей от пожара женщине-инвалиду

31 декабря 2019 года в Симеизе сгорело пять домов, в одном из которых жила женщина-инвалид. Сама женщина не пострадала, но дом выгорел до тла, в огне была уничтожена инвалидная коляска.

Тогда неравнодушные люди разместили в Facebook пост о помощи.

Буквально за несколько часов один из пользователей доставил пострадавшей новую инвалидную коляску, кроме этого, он также приобрел для женщины ходунки.

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Мужчина, который пожелал остаться неизвестным, перевел на счет пострадавшей 10 тысяч рублей.

Другие пользователи также не остаются равнодушными и интересуются, как помочь.

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