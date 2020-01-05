В Симферополе BMW влетел в стоящий у обочины Volkswagen

В Симферопольском микрорайоне Каменка водитель автомобиля BMW на скорости врезался в стоящий у обочины Volkswagen Touareg.

Об этом сообщают очевидцы в социальной сети ВКонтакте.

На размещенном ролике видно, как автомобиль врезается правой стороной в стоящий у обочины внедорожник, после чего машину разворачивает на месте и из нее выходит водитель.

Как написали очевидцы, в результате ДТП пострадал пассажир легкового автомобиля, он был госпитализирован. А водитель с места аварии попросту ушел, оставив искореженный автомобиль посреди проезжей части.

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Пользователи социальной сети также утверждают, что вскоре он был задержан силовиками. Подтверждение данной информации получить у МВД на момент публикации не удалось.

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