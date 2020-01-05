В Симферополе BMW влетел в стоящий у обочины Volkswagen

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Симферополь
Новости за:
2020
Январь 2020
5 января 2020
Об этом сообщают очевидцы в социальной сети ВКонтакте.
На размещенном ролике видно, как автомобиль врезается правой стороной в стоящий у обочины внедорожник, после чего машину разворачивает на месте и из нее выходит водитель.
Как написали очевидцы, в результате ДТП пострадал пассажир легкового автомобиля, он был госпитализирован. А водитель с места аварии попросту ушел, оставив искореженный автомобиль посреди проезжей части.
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Пользователи социальной сети также утверждают, что вскоре он был задержан силовиками. Подтверждение данной информации получить у МВД на момент публикации не удалось.
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