В Севастополе будут судить обвиняемого в экстремизме левого активиста Большакова

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В Севастополе будут судить левого активиста Валерия Большакова, которого обвиняют в публичных призывах к экстремистской деятельности из-за публикаций в социальных сетях с критикой российских властей Крыма и членов казачьих формирований.

Об этом сообщил адвокат активиста Алексей Ладин.

«Дело сейчас находится в ФСБ, потом его передадут в прокуратуру для доработки обвинения и в суд. Прокуратура должна подготовить новое измененное обвинительное заключение. В заключение должны внести уточнения по тексту комментариев Большакова в соцсетях».

По словам Алексея Ладина, обвинения Большакова в публичных призывах к экстремистской деятельности из-за публикаций в соцсетях и «призывов к установлению диктатуры пролетариата» оставили в силе.

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Следственный комитет соседней России в ноябре сообщил Большакову о возобновлении следственных действий по обвинению его в экстремизме.

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