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Власть -> Суды, прокуратура, полиция

В Севастополе будут судить обвиняемого в экстремизме левого активиста Большакова

Воскресенье
5 января 2020
07:21

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
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Январь 2020
5 января 2020


В Севастополе будут судить обвиняемого в экстремизме левого активиста Большакова

© Крым.Комментарии

В Севастополе будут судить левого активиста Валерия Большакова, которого обвиняют в публичных призывах к экстремистской деятельности из-за публикаций в социальных сетях с критикой российских властей Крыма и членов казачьих формирований.

Об этом сообщил адвокат активиста Алексей Ладин.

«Дело сейчас находится в ФСБ, потом его передадут в прокуратуру для доработки обвинения и в суд. Прокуратура должна подготовить новое измененное обвинительное заключение. В заключение должны внести уточнения по тексту комментариев Большакова в соцсетях».

По словам Алексея Ладина, обвинения Большакова в публичных призывах к экстремистской деятельности из-за публикаций в соцсетях и «призывов к установлению диктатуры пролетариата» оставили в силе.

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Следственный комитет соседней России в ноябре сообщил Большакову о возобновлении следственных действий по обвинению его в экстремизме.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: В Севастополе начальник военного стройуправления осужден за взятку. Нахимовский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении начальника строительного управления за взяточничество, сообщает пресс-службы прокуратуры Севастополя.

Пятница, 3 января 2020: Суд в Москве через неделю рассмотрит продление ареста экс-вице-премьеру Крыма. В Басманном районном суде Москвы 10 января планируют рассмотреть ходатайство о продлении ареста бывшему вице-премьеру Крыма Виталию Нахлупину, которого обвиняют в получении взятки.

Пятница, 3 января 2020: На въезде в Крыму сотрудники ФСБ задержали украинца за 34 таблетки «Лирики». Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Крыму изъяли у пересекающего границу украинца партию лекарственных препаратов, содержащий в своем составе запрещенный к ввозу ингредиент.

Пятница, 3 января 2020: Появились подробности задержания главврача крымской больницы. Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республики Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении главного врача ГБУЗ РК «Ленинская ЦРБ».

 

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Суды, прокуратура, полиция

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