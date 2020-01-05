В Севастополе будут судить обвиняемого в экстремизме левого активиста Большакова

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5 января 2020
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Об этом сообщил адвокат активиста Алексей Ладин.
«Дело сейчас находится в ФСБ, потом его передадут в прокуратуру для доработки обвинения и в суд. Прокуратура должна подготовить новое измененное обвинительное заключение. В заключение должны внести уточнения по тексту комментариев Большакова в соцсетях».
По словам Алексея Ладина, обвинения Большакова в публичных призывах к экстремистской деятельности из-за публикаций в соцсетях и «призывов к установлению диктатуры пролетариата» оставили в силе.
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Следственный комитет соседней России в ноябре сообщил Большакову о возобновлении следственных действий по обвинению его в экстремизме.
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