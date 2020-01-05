В МЧС Крыма напомнили о необходимости предупредить спасателей, отправляясь в горы

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Спасатели, находящиеся на патрулировании информируют о большом количестве туристов в горно-лесной местности. При этом, официально в МЧС зарегистрированы только 4 туристические группы общим составом 24 человека, сообщают в пресс-службе МЧС Крыма.

В целях обеспечения безопасности туристов и оказания, в случае необходимости, своевременной квалифицированной помощи, МЧС Республики Крым напоминает туристическим группам и отдельным туристам о необходимости регистрироваться перед выходом на маршруты.

По словам самих спасателей, несложная процедура регистрации дает возможность получить туристам актуальную информацию о состоянии маршрута, вариантах безопасного выхода с него, прогнозах возникновения ЧС и происшествий, порядке связи с ближайшими спасательными подразделениями.

В МЧС напомнили, что подать заявку на регистрацию туристской группы и заблаговременно проинформировать спасательные подразделения о маршруте своего передвижения можно очень просто — через единый сервис.

— Разработанная форма онлайн-заявки значительно упрощает процедуру регистрации. Пользователю необходимо выбрать только субъект РФ, на территории которого планируется туристский маршрут, и он автоматически будет перенаправлен на страницу для заполнения заявки на соответствующий сайт территориального органа, - отметили в ведомстве.

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МЧС Республики Крым также подчеркивает, что обозначить свои намерения перед спасательными службами особенно важно любителям путешествий, совершающим походы в труднодоступных, малопосещаемых районах, удаленных от населенных пунктов и объектов инфраструктуры, где, как правило, отсутствует мобильная телефонная связь.

Спасатели напоминают, что туристы должны иметь при себе групповое и личное снаряжение для безопасного прохождения маршрута. С собой нужно обязательно взять рюкзак для походов, в который нужно положить аптечку, туристический коврик, накидку от дождя (дождевик), запасные носки, фонарик, компас или навигатор, внешний аккумулятор (для зарядки телефона), сухой спирт (газовую горелку), теплые вещи и, конечно, целлофановые пакеты или же пакеты для мусора, чтобы не оставлять после себя никаких посторонних предметов в горно-лесной зоне.

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