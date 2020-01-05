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Власть -> Спасение в горах

В МЧС Крыма напомнили о необходимости предупредить спасателей, отправляясь в горы

Воскресенье
5 января 2020
08:50

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Январь 2020
5 января 2020


В МЧС Крыма напомнили о необходимости предупредить спасателей, отправляясь в горы

© Новости Крыма

Спасатели, находящиеся на патрулировании информируют о большом количестве туристов в горно-лесной местности. При этом, официально в МЧС зарегистрированы только 4 туристические группы общим составом 24 человека, сообщают в пресс-службе МЧС Крыма.

В целях обеспечения безопасности туристов и оказания, в случае необходимости, своевременной квалифицированной помощи, МЧС Республики Крым напоминает туристическим группам и отдельным туристам о необходимости регистрироваться перед выходом на маршруты.

По словам самих спасателей, несложная процедура регистрации дает возможность получить туристам актуальную информацию о состоянии маршрута, вариантах безопасного выхода с него, прогнозах возникновения ЧС и происшествий, порядке связи с ближайшими спасательными подразделениями.

В МЧС напомнили, что подать заявку на регистрацию туристской группы и заблаговременно проинформировать спасательные подразделения о маршруте своего передвижения можно очень просто — через единый сервис.

— Разработанная форма онлайн-заявки значительно упрощает процедуру регистрации. Пользователю необходимо выбрать только субъект РФ, на территории которого планируется туристский маршрут, и он автоматически будет перенаправлен на страницу для заполнения заявки на соответствующий сайт территориального органа, - отметили в ведомстве.

Читайте: В крымских горах потерялись шесть туристов

МЧС Республики Крым также подчеркивает, что обозначить свои намерения перед спасательными службами особенно важно любителям путешествий, совершающим походы в труднодоступных, малопосещаемых районах, удаленных от населенных пунктов и объектов инфраструктуры, где, как правило, отсутствует мобильная телефонная связь.

Спасатели напоминают, что туристы должны иметь при себе групповое и личное снаряжение для безопасного прохождения маршрута. С собой нужно обязательно взять рюкзак для походов, в который нужно положить аптечку, туристический коврик, накидку от дождя (дождевик), запасные носки, фонарик, компас или навигатор, внешний аккумулятор (для зарядки телефона), сухой спирт (газовую горелку), теплые вещи и, конечно, целлофановые пакеты или же пакеты для мусора, чтобы не оставлять после себя никаких посторонних предметов в горно-лесной зоне.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Со склонов Чатырдага спасли попавшего в снежный плен жителя Симферополя. В результате успешной поисково-спасательной операции Алуштинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в окрестностях горы Чатыр-Дага был найден заблудившийся житель Симферополя.

Четверг, 2 января 2020: В горах Крыма застрял автомобиль с российскими туристами. Вчера на оперативный пульт спасателей поступила информация о том, что на лесной дороге в районе с.Кудрино Бахчисарайского района в размытом грунте увяз автомобиль «Renault».

Понедельник, 23 декабря 2019: В Крыму на «Римской тропе» заблудились два туриста. Во время прогулки по «Римской тропе» двое туристов сбились с пути, потеряли ориентир и позвали на помощь спасателей.

Понедельник, 16 декабря 2019: Полтора десятка туристов заблудились в районе горы Чатыр-Даг в Крыму. Крымские спасатели оказали помощь туристической группе, которая заблудилась в районе горы Чатыр-Даг накануне вечером.

 

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