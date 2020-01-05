В Крыму высокопоставленный полицейский задержан после смертельного ДТП

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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5 января 2020
В отношении полицейского возбуждено уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя Главного управления СК по Республике Крым и Севастополю Ольга Постнова.
«Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Первомайскому району, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 4 статьи 264 УК РФ)», - рассказала она.
По данным СК, Красногвардейским межрайонным следственным отделом предварительно установлено, что поздним вечером 4 января текущего года 26-летний сотрудник полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за рулем служебного автомобиля на улице Ленина поселка Первомайское совершил наезд на троих пешеходов - мужчин 1986 и 1987 годов рождения и женщину 1990 года рождения. В результате происшествия 33-летний мужчина был госпитализирован в больницу, где от полученных телесных повреждений сегодня скончался. Двоим пострадавшим причинены травмы различной степени тяжести.
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В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения.
Проводится весь комплекс необходимых следственных и иных процессуальных действий для установления обстоятельств совершенного преступления.
Расследование уголовного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления.
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