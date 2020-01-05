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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

В Крыму нашли пропавшего в районе Ангарского перевала мальчика

Воскресенье
5 января 2020
16:46

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Январь 2020
5 января 2020


Спасатели разыскали пропавшего мальчика, катавшегося в районе Ангарского перевала на снегокате, и призвали родителей внимательнее следить за своими детьми в новогодние праздники.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма. 

Так, вчера, в 14:15., к спасателям, осуществляющим дежурство в районе Ангарского перевала, обратился мужчина, который сообщил, что его сын, 2008 г.р., катаясь на снегокате потерялся по дороге от Буковой поляны до Кутузовского озера. Необходима помощь спасателей в поиске ребенка.

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Спасатели вместе с родителями немедленно приступили к поиску.

— Пройдя по пути следования ребенка, спустя 10 минут он был обнаружен в районе Кутузовского озера. В медицинской помощи не нуждался и был передан родителям, — отметили в МЧС.

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http://news.allcrimea.net/news/2020/1/5/v-krymu-nashli-propavshego-v-raione-angarskogo-perevala-malchika-126555/

 
 

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