В Крыму нашли пропавшего в районе Ангарского перевала мальчика

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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5 января 2020
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.
Так, вчера, в 14:15., к спасателям, осуществляющим дежурство в районе Ангарского перевала, обратился мужчина, который сообщил, что его сын, 2008 г.р., катаясь на снегокате потерялся по дороге от Буковой поляны до Кутузовского озера. Необходима помощь спасателей в поиске ребенка.
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Спасатели вместе с родителями немедленно приступили к поиску.
— Пройдя по пути следования ребенка, спустя 10 минут он был обнаружен в районе Кутузовского озера. В медицинской помощи не нуждался и был передан родителям, — отметили в МЧС.
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