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В Евпатории возле Купеческой синагоги проведут рождественский концерт

Воскресенье
5 января 2020
12:48

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Регионы Крыма: Евпатория

Новости за:
2020
Январь 2020
5 января 2020


В Евпатории возле Купеческой синагоги 6 января проведут рождественский праздничный концерт «Путешествие в Рождество».

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Рождественский концерт «Путешествие в рождество» станет еще одной яркой страницей в красочной палитре культурной жизни Евпатории и принесет много счастливых, радостных минут всем участникам этого события – жителям и гостям нашего города», – добавили в пресс-службе.

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Организаторы обещают в программе вечера выступления местных творческих коллективов и артистов, а также игровую программу «Дед Мороз приходи и друзей приводи».

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http://news.allcrimea.net/news/2020/1/5/v-evpatorii-vozle-kupecheskoi-sinagogi-provedut-rozhdestvenskii-kontsert-126534/

 
 

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