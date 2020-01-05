В Евпатории возле Купеческой синагоги проведут рождественский концерт

В Евпатории возле Купеческой синагоги 6 января проведут рождественский праздничный концерт «Путешествие в Рождество».

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Рождественский концерт «Путешествие в рождество» станет еще одной яркой страницей в красочной палитре культурной жизни Евпатории и принесет много счастливых, радостных минут всем участникам этого события – жителям и гостям нашего города», – добавили в пресс-службе.

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Организаторы обещают в программе вечера выступления местных творческих коллективов и артистов, а также игровую программу «Дед Мороз приходи и друзей приводи».

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