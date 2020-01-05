Спасатели эвакуировали 12 человек из горящего дома в Керчи

Сотрудники МЧС спасли мужчину и эвакуировали 12 человек на пожаре в многоквартирном доме в Керчи.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике крым.

«Накануне в службу спасения поступило сообщение о том, что произошло возгорание в двухкомнатной квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома, - рассказали в пресс-службе. - В результате слаженных и оперативных действий крымских спасателей на пожаре был спасен мужчина 1969 года рождения, которого огнеборцы эвакуировали из опасной зоны и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Еще 12 жильцов были эвакуированы из соседних квартир».

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Площадь пожара составила 10 кв. метров, причина будет установлена экспертами.

«Всего с начала года крымские спасатели 28 раз выезжали для ликвидации пожаров и спасения людей на них. В результате слаженных действий огнеборцев чрезвычайного ведомства и быстрого реагирования на ЧП было спасено 3 человека, 18 эвакуировано из опасной зоны», - отметил заместитель начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Алексей Еременко.

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