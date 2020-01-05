Со склонов Чатырдага спасли попавшего в снежный плен жителя Симферополя

В результате успешной поисково-спасательной операции Алуштинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в окрестностях горы Чатыр-Дага был найден заблудившийся житель Симферополя.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

Так, 4.01, в 14:00, в службу спасения поступило сообщение о том, что во время прогулки мужчина заблудился на юго-западных склонах горы Чатыр-Даг. Из-за низкой облачности не может ориентироваться на местности. Пострадавший выслал координаты и с ним устойчивая мобильная связь. Необходима помощь спасателей в поиске и эвакуации из горно-лесной зоны.

По информации МЧС, прервав патрулирование, в район поисковых работ для оказания помощи немедленно выехала группа спасателей Алуштинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 2-х человек и 1 ед. техники.

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В ведомстве сообщили, что по прибытии, спасатели вышли на верхнее плато горы Чатыр-Даг, где обнаружили следы пострадавшего, связались с ним по телефону и уточнили его координаты. Затем по труднодоступному участку рельефа выдвинулись к туристу:

— В результате, с ним был установлен голосовой контакт, а впоследствии, он был обнаружен. В медицинской помощи мужчина, 1954 г.р., житель г. Симферополь не нуждался. Сотрудники «КРЫМ-СПАС» оказали ему психологическую помощь и в пешем порядке доставили к площади Ангарского перевала — проинформировали в МЧС.

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