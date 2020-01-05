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Происшествия -> Спасение в горах

Со склонов Чатырдага спасли попавшего в снежный плен жителя Симферополя

Воскресенье
5 января 2020
11:00

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Январь 2020
5 января 2020


В результате успешной поисково-спасательной операции Алуштинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в окрестностях горы Чатыр-Дага был найден заблудившийся житель Симферополя.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

Так, 4.01, в 14:00, в службу спасения поступило сообщение о том, что во время прогулки мужчина заблудился на юго-западных склонах горы Чатыр-Даг. Из-за низкой облачности не может ориентироваться на местности. Пострадавший выслал координаты и с ним устойчивая мобильная связь. Необходима помощь спасателей в поиске и эвакуации из горно-лесной зоны.

По информации МЧС, прервав патрулирование, в район поисковых работ для оказания помощи немедленно выехала группа спасателей Алуштинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 2-х человек и 1 ед. техники.

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В ведомстве сообщили, что по прибытии, спасатели вышли на верхнее плато горы Чатыр-Даг, где обнаружили следы пострадавшего, связались с ним по телефону и уточнили его координаты. Затем по труднодоступному участку рельефа выдвинулись к туристу:

— В результате, с ним был установлен голосовой контакт, а впоследствии, он был обнаружен. В медицинской помощи мужчина, 1954 г.р., житель г. Симферополь не нуждался. Сотрудники «КРЫМ-СПАС» оказали ему психологическую помощь и в пешем порядке доставили к площади Ангарского перевала — проинформировали в МЧС.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: В МЧС Крыма напомнили о необходимости предупредить спасателей, отправляясь в горы. Спасатели, находящиеся на патрулировании информируют о большом количестве туристов в горно-лесной местности. При этом, официально в МЧС зарегистрированы только 4 туристические группы общим составом 24 человека, сообщают в пресс-службе МЧС Крыма.

Четверг, 2 января 2020: В горах Крыма застрял автомобиль с российскими туристами. Вчера на оперативный пульт спасателей поступила информация о том, что на лесной дороге в районе с.Кудрино Бахчисарайского района в размытом грунте увяз автомобиль «Renault».

Понедельник, 23 декабря 2019: В Крыму на «Римской тропе» заблудились два туриста. Во время прогулки по «Римской тропе» двое туристов сбились с пути, потеряли ориентир и позвали на помощь спасателей.

Понедельник, 16 декабря 2019: Полтора десятка туристов заблудились в районе горы Чатыр-Даг в Крыму. Крымские спасатели оказали помощь туристической группе, которая заблудилась в районе горы Чатыр-Даг накануне вечером.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/5/so-sklonov-chatyrdaga-spasli-popavshego-v-snezhnyi-plen-zhitelya-simferopolya-126549/

 
 

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