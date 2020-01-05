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Власть -> Армия и флот

Сломавшийся российский боевой корабль «Орск» отбуксировали в Черное море

Воскресенье
5 января 2020
17:52

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
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Январь 2020
5 января 2020


Сломавшийся российский боевой корабль «Орск» отбуксировали в Черное море

© Новости Крыма

Боевой десантный корабль «Орск» проекта 1171 Черноморского флота России, у которого при очередном рейде в Сирию вышел из строя один из двух дизелей, отбуксировали в Черное море.

Появление корабля в Босфорском проливе зафиксировал турецкий Tвиттер-аккаунт Yoruk Isik, публикующий информацию о движении военных кораблей через пролив Босфор.

«Спасательный буксир 1-й группы корабля Sorum MB304 прошел Босфор в направлении Средиземного моря. (MB304 буксировал десантный корабль класса Тапир «Орск» к Черному морю, но, видимо, не по всему пути до Севастополя)», – сказано в сообщении.

По информации издания «Думская», российский боевой десантный корабль «Орск» выполнял задачи в Средиземном море в составе группировки кораблей флота России.

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«Это был третий поход большого десантного корабля к берегам Сирии. Поломка двигателей заставила судно идти в Севастополь на буксире», – сообщило издание.

Официальной информации от Минобороны и Военно-морского флота соседней России по поводу причины буксировки и состояния корабля «Орск» в Черном море на данный момент нет.

Новости Крыма сообщали ранее:

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Вчера: Российская морская авиация провела учения у берегов Крыма. Вертолетчики морской авиации Черноморского флота России провели учения в море, отработав взлет и посадку на палубу фрегата «Адмирал Григорович», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота России.

Пятница, 3 января 2020: Россия намерена чаще проводить летные учения над Крымом. Российские военные намерены на 15% увеличить количество летно-тактических учений с участием экипажей вертолетов.

Пятница, 3 января 2020: У берегов Крыма «уничтожили» подводных диверсантов. Боевые пловцы Черноморского флота провели учения по обезвреживанию подводных диверсантов условного противника в Крыму и Новороссийске.

 

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Армия и флот

Сломавшийся российский боевой корабль «Орск» отбуксировали в Черное море

Сломавшийся российский боевой корабль «Орск» отбуксировали в Черное море

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