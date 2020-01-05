Сломавшийся российский боевой корабль «Орск» отбуксировали в Черное море

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
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5 января 2020
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Появление корабля в Босфорском проливе зафиксировал турецкий Tвиттер-аккаунт Yoruk Isik, публикующий информацию о движении военных кораблей через пролив Босфор.
«Спасательный буксир 1-й группы корабля Sorum MB304 прошел Босфор в направлении Средиземного моря. (MB304 буксировал десантный корабль класса Тапир «Орск» к Черному морю, но, видимо, не по всему пути до Севастополя)», – сказано в сообщении.
По информации издания «Думская», российский боевой десантный корабль «Орск» выполнял задачи в Средиземном море в составе группировки кораблей флота России.
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«Это был третий поход большого десантного корабля к берегам Сирии. Поломка двигателей заставила судно идти в Севастополь на буксире», – сообщило издание.
Официальной информации от Минобороны и Военно-морского флота соседней России по поводу причины буксировки и состояния корабля «Орск» в Черном море на данный момент нет.
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