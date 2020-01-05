Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 5 января

Сегодня в Крыму ожидаются осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха днем составит от 0 до +8, ближайшей ночью от +1 до +7 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 66 до 97 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.

Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 5 января.

В Симферополе пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 96 процентов. Ветер северо-восточный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 3 до 6, ближайшей ночью от 2 до 4 градусов выше нуля.

В Ялте утром и днем - пасмурная погода, вечером - небольшой снег. Влажность воздуха в течение дня от 84 до 97 процентов. Ветер восточный до 1 м/с. Температура воздуха сегодня днем от 0 до +3, ближайшей ночью от +1 до +2 градусов.

В Севастополе утром и днем - пасмурная погода, вечером - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 87 процентов. Ветер северо-восточный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 6 до 7, ближайшей ночью от 5 до 7 градусов выше нуля.

В Феодосии в течение всего дня ожидаются дожди. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 90 процентов. Ветер северный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 5 до 7, ближайшей ночью от 5 до 7 градусов выше нуля.

В Керчи в течения дня - пасмурная погода. Влажность воздуха в течение дня от 86 до 93 процентов. Ветер северо-восточный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 5 до 6, ближайшей ночью от 4 до 6 градусов выше нуля.

В Евпатории утром и днем - пасмурная погода, вечером - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 92 процентов. Ветер северо-восточный до 8 м/с. Температура воздуха днем от 5 до 7, ближайшей ночью от 4 до 6 градусов выше нуля.

В Джанкое пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 91 процентов. Ветер северо-восточный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 4 до 6, ближайшей ночью от 3 до 4 градусов выше нуля.

В Армянске утром и днем - пасмурная погода, вечером - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 91 процентов. Ветер северо-восточный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 3 до 5, ближайшей ночью от 3 до 4 градусов выше нуля.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 7 до 10 градусов тепла. По городам: в Алупке - 10, в Евпатории - 9, в Керчи - 7, в Мысовом - 7, в Поповке - 8, в Севастополе - 10, в Симеизе - 10, в Феодосии - 8, в Ялте - 10, на мысе Казантип в Азовском море - 7 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 10, в Египте - 24, на Кипре - 18, в Одессе - 6, в Сочи - 12, в Турции - 20, в Хорватии - 17 градусов выше нуля.

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Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : Прогноз погоды в Крыму на субботу 4 января. Сегодня в Крыму ожидаются осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха днем составит от 0 до +8, ближайшей ночью от +1 до +7 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 53 до 97 процентов. Скорость ветра будет достигать 6 м/с.

Пятница, 3 января 2020 : Прогноз погоды в Крыму на пятницу 3 января. Сегодня в Крыму ожидаются осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха днем составит от –1 до +7, ближайшей ночью от 0 до +7 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 52 до 95 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.

Четверг, 2 января 2020 : Прогноз погоды в Крыму на четверг 2 января. Сегодня в Крыму ожидается снег. Температура воздуха днем составит от –3 до +6, ближайшей ночью от –2 до +6 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 55 до 93 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.

Среда, 1 января 2020 : Прогноз погоды в Крыму на среду 1 января. Сегодня в Крыму ожидаются осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха днем составит от –2 до +6, ближайшей ночью от –2 до +5 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 59 до 97 процентов. Скорость ветра будет достигать 11 м/с.