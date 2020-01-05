Поклонская хочет стать послом России в Украине

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Депутат Государственной Думы от Крыма Наталья Поклонская заявила, что готова стать представителем России в Украине.

«Если поступит подобное предложение, я с большой ответственностью его, конечно же, приму. Наши народы должны жить в мире. Я не отделяю себя от Украины. Для меня родные страны Россия и Украина, и я их люблю», - сказала Наталья Поклонская РИА Новости.

Ранее она написала в Facebook, что России и Украине необходимо восстановить «нормальные дипломатические отношения».

«Наличие посла России в Киеве может стать важнейшим шагом на пути к урегулированию конфликта (в Донбассе - ред.). Ну и, конечно же, поможет разобраться с «наследием» заговорщиков, устроивших государственный переворот в Украине и разбазаривших ее земли. Надеюсь, в ближайшее время российский посол сможет приехать в Киев и наступит новый этап развития наших отношений. Буду делать все возможное для нормализации отношений между нашими странами», - написала Поклонская.

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Поклонская, имеющая гражданство Украины, в случае попадания на территорию, контролируемую властями Украины, будет задержана. Против нее возбуждено уголовное дело «за государственную измену».

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