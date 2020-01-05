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Власть -> Власть по-крымски

Поклонская хочет стать послом России в Украине

Воскресенье
5 января 2020
20:15

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
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Январь 2020
5 января 2020


Поклонская хочет стать послом России в Украине

© NEWS.ru

Депутат Государственной Думы от Крыма Наталья Поклонская заявила, что готова стать представителем России в Украине.

«Если поступит подобное предложение, я с большой ответственностью его, конечно же, приму. Наши народы должны жить в мире. Я не отделяю себя от Украины. Для меня родные страны Россия и Украина, и я их люблю», - сказала Наталья Поклонская РИА Новости.

Ранее она написала в Facebook, что России и Украине необходимо восстановить «нормальные дипломатические отношения».

«Наличие посла России в Киеве может стать важнейшим шагом на пути к урегулированию конфликта (в Донбассе - ред.). Ну и, конечно же, поможет разобраться с «наследием» заговорщиков, устроивших государственный переворот в Украине и разбазаривших ее земли. Надеюсь, в ближайшее время российский посол сможет приехать в Киев и наступит новый этап развития наших отношений. Буду делать все возможное для нормализации отношений между нашими странами», - написала Поклонская.

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Поклонская, имеющая гражданство Украины, в случае попадания на территорию, контролируемую властями Украины, будет задержана. Против нее возбуждено уголовное дело «за государственную измену».

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http://news.allcrimea.net/news/2020/1/5/poklonskaya-hochet-stat-poslom-rossii-v-ukraine-126567/

 
 

Власть по-крымски

Поклонская хочет стать послом России в Украине

Поклонская хочет стать послом России в Украине

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