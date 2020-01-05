Подводные археологи Крыма рассказали о продолжении экспедиции в Сирии

Подводные археологи Севастопольского государственного университета (СевГУ) продолжат научную экспедицию в районе сирийского Тартуса осенью 2020 года.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего научного сотрудника, завкафедрой востоковедения Виктора Лебединского.

Ранее сообщалось, что ученые СевГУ подписали договор со Службой древностей министерства культуры Сирийской Арабской Республики о работах в акватории Тартуса и острова Арвад. Первая совместная экспедиция ученых завершилась в декабре 2019 года.

В сентябре – октябре 2020 года они займутся изучением и идентификацией зафиксированных в декабре в районе сирийского Тартуса подводных объектов, в том числе двух кораблекрушений и фрагментов оборонительных сооружений древнего города.

Сообщается, что с помощью мобильного гидролокационного комплекса ученые обследовали морскую акваторию площадью более 20 квадратных километров в районе вероятного местонахождения порта древнего города Амрид, морских подходов к острову Арвад, глубоководном морском районе западнее банки Тартю, островов Эль-Аббас, Эль-Фарис, Эль-Фана и Макруд.

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«В 2020 году мы планируем перебросить в Сирию телеуправляемые необитаемые подводные аппараты (ТНПА), использовать георадар. С их помощью мы сможем осмотреть те объекты, которые обнаружили в декабре с использованием гидролокаторов, также осмотрим объекты на небольших глубинах с привлечением водолазов», - рассказал Лебединский.

Ученый также добавил, что в Тартусе планируется открыть филиал Севастопольского госуниверситета.

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