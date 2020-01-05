На Кубани в 2020 году модернизируют альтернативные подходы к Крымскому мосту

Использованы материалы: Новости Крыма
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5 января 2020
Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«Из-за увеличения транспортного потока в сторону Крыма и в связи с введением платных участков на федеральной трассе возросла нагрузка на дороги регионального значения, поэтому было принято решение модернизировать альтернативные маршруты в сторону Крымского моста», - сообщил Кондратьев.
Он уточнил, что в 2020 году власти планируют приступить к строительству автодорожного обхода города Тимашевска и станицы Ленинградской. Начнется реконструкция дороги Краснодар - Ейск от границы Динского и Тимашевского районов до станицы Медведовской. Она станет четырехполосной.
Кроме того, в рамках формирования дальних автомобильных подходов к Керченскому мосту до 2024 года построят новое направление - почти 120 км дороги Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - Новороссийск - Керчь. Также планируется строительство транспортных развязок на М-4 «Дон» на участке Краснодар - Новороссийск. Всего в 2020 году на территории региона планируется построить и реконструировать более 30 объектов.
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«В течение года мы планируем построить и реконструировать 35 объектов - дорог, мостов, путепроводов и надземных пешеходных переходов. На это пойдут средства краевого дорожного фонда, объем которого в 2020 году составит 32,4 млрд рублей», - добавил губернатор.
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