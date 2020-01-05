Крымский астроном заявил, что Земля максимально приблизится к Солнцу

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Новости за:
2020
Январь 2020
5 января 2020
© pixabay.com
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Московский планетарий.
По словам крымского астронома Александра Якушечкина, это произойдет в 10:48 по московскому времени, тогда будет пройдена точка Перигелия.
Как он пояснил, Перигелий – ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты или другого небесного тела Солнечной системы. Например, у Земли эта точка находится на расстоянии 147 098 291 километров от Солнца. Это на 2,5 миллиона километров ближе среднего расстояния от Земли до Солнца.
Читайте: Соглашение по игорной зоне в Крыму должно быть подписано на днях
Ежегодно Земля проходит эту точку в среднем через две недели после зимнего солнцестояния в северном полушарии, то есть, 2-5 января.
Полный оборот вокруг Солнца Земля совершает за 365 дней 6 часов 9 минут и 10 секунду, при этом двигается она по эллиптической орбите со скоростью 29,7 километров в секунду.
Новости Крыма сообщали ранее:
Четверг, 2 января 2020: В Крыму первых новорожденных в 2020 году назвали Мишей и Машей. Первым ребенком, рожденным в Крыму в 2020 году, стал мальчик по имени Михаил, вторым – девочка Мария. Миша родился в первом роддоме Симферополя в полпервого ночи, чуть позже появилась на свет первая в этом десятилетии девочка, пишет «Комсомольская правда».
Среда, 1 января 2020: Украинская энергосистема отделится от российской к 2023 году. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что украинская энергосистема должна окончательно отделиться от российско-белорусской и стать частью европейской к 2023 году.
Вторник, 31 декабря 2019: Новые налоги, уход МТС, бесплатные туалеты: что изменится в Крыму в 2020-м году. В новом году крымчане начнут платить налог на недвижимость, подорожает алкоголь, и для большинства из нас изменится мобильный оператор. Вместе с тем, увеличатся некоторые пособия, туалеты на вокзалах станут бесплатными, а владельцы винзаводов и отелей начнут пользоваться новыми льготами.
Понедельник, 30 декабря 2019: Крыму пообещали 24 млрд рублей на здравоохранение в течение трех лет. По поручению президента России Владимира Путина Республика Крым в течение трех лет получит 24 миллиарда рублей из бюджета РФ на развитие сферы здравоохранения.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/5/krymskii-astronom-zayavil-chto-zemlya-maksimalno-priblizitsya-k-solntsu-126546/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
13:19 В Симферополе BMW влетел в стоящий у обочины Volkswagen
13:02 Бывшие елочные базары в Севастополе обрастают мусором
12:48 В Евпатории возле Купеческой синагоги проведут рождественский концерт
11:23 На Кубани в 2020 году модернизируют альтернативные подходы к Крымскому мосту
11:00 Со склонов Чатырдага спасли попавшего в снежный плен жителя Симферополя
10:15 Дорога на Ай-Петри со стороны Бахчисарая временно закрыта
09:43 Крымский астроном заявил, что Земля максимально приблизится к Солнцу
09:41 Спасатели эвакуировали 12 человек из горящего дома в Керчи