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Общество -> Развитие Крыма

Крымский астроном заявил, что Земля максимально приблизится к Солнцу

Воскресенье
5 января 2020
09:43

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

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Январь 2020
5 января 2020


Крымский астроном заявил, что Земля максимально приблизится к Солнцу

© pixabay.com

5 января Земля приблизится к Солнцу на максимальное расстояние.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Московский планетарий.

По словам крымского астронома Александра Якушечкина, это произойдет в 10:48 по московскому времени, тогда будет пройдена точка Перигелия.

Как он пояснил, Перигелий – ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты или другого небесного тела Солнечной системы. Например, у Земли эта точка находится на расстоянии 147 098 291 километров от Солнца. Это на 2,5 миллиона километров ближе среднего расстояния от Земли до Солнца.

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Ежегодно Земля проходит эту точку в среднем через две недели после зимнего солнцестояния в северном полушарии, то есть, 2-5 января.

Полный оборот вокруг Солнца Земля совершает за 365 дней 6 часов 9 минут и 10 секунду, при этом двигается она по эллиптической орбите со скоростью 29,7 километров в секунду.

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