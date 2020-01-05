Крымский академический русский драмтеатр представляет премьеры сезона

В Симферополе по 8 января для жителей и гостей города артисты Крымского академического русского драматического театра имени Максима Горького представляют премьеры театрального сезона.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры РК.

Так, показ сказки для всей семьи «Щелкунчик» можно посетить на Основной сцене им. А.Г. Новикова 4 и 5 января. Акцентом спектакля является прекрасная музыка Петра Чайковского и Модеста Мусоргского в живом исполнении Камерного оркестра Крымской государственной филармонии.

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На Новой сцене театра 6 и 8 января пройдут показы сказки «Приключения Али-Бабы», которая полна чудес и невероятных приключений.

Кроме того, в праздничные дни публике была представлена обновленная версия легендарного спектакля «№13».

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