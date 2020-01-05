Крымчанин украл электрический тандыр и гриль

По подозрению в краже оборудования из кафе задержан 33-летний ранее не судимый житель крымской столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

— В отдел полиции Симферополя поступило сообщение от директора одного из симферопольских кафе о том, что неизвестный путем свободного доступа проник в помещение увеселительного заведения, откуда похитил электрические тандыр и гриль, чем причинил материальный ущерб заявителю на сумму более 30 тыс. рублей. По подозрению в совершении данного преступления был задержан ранее не судимый 33-летний местный житель, — говорится в сообщении.

От задержанного поступила явка с повинной. С его слов, похищенное имущество он сдал в ломбард, а полученные денежные средства потратил на собственные нужды.

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Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Следственным отделом ОП №3 «Центральный» УМВД России по г.Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

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