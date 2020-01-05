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Происшествия -> Криминал

Крымчанин украл электрический тандыр и гриль

Воскресенье
5 января 2020
09:33

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Январь 2020
5 января 2020


По подозрению в краже оборудования из кафе задержан 33-летний ранее не судимый житель крымской столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

— В отдел полиции Симферополя поступило сообщение от директора одного из симферопольских кафе о том, что неизвестный путем свободного доступа проник в помещение увеселительного заведения, откуда похитил электрические тандыр и гриль, чем причинил материальный ущерб заявителю на сумму более 30 тыс. рублей. По подозрению в совершении данного преступления был задержан ранее не судимый 33-летний местный житель, — говорится в сообщении.

От задержанного поступила явка с повинной. С его слов, похищенное имущество он сдал в ломбард, а полученные денежные средства потратил на собственные нужды.

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Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Следственным отделом ОП №3 «Центральный» УМВД России по г.Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Новости Крыма сообщали ранее:

Среда, 1 января 2020: В Симферополе двое разбойников грабили людей по ночам. В крымской столице сотрудники уголовного розыска по подозрению в серии грабежей задержали дух молодых людей 16 и 19 лет.

Суббота, 28 декабря 2019: Приезжий таксист в Симферополе избил пассажира. Приезжий таксист в Симферополе избил пассажира за замечание о том, что тот ошибся маршрутом.

Пятница, 27 декабря 2019: Полицейские задержали в Феодосии девушку во время закладки тайника с метамфитамином. Феодосийские полицейские задержали 20-летнюю местную жительницу, которая распространяла наркотики путем организации закладок.

Четверг, 26 декабря 2019: Симферополец проведет 18 лет в колонии за заказ и сбыт наркотиков. Центральный районный суд Симферополя приговорил местного жителя к 18 годам лишения свободы за сбыт наркотиков в крупном размере.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/5/krymchanin-ukral-elektricheskii-tandyr-i-gril-126528/

 
 

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