Крымавтодор рассказал о борьбе с гололедом на дорогах

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
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5 января 2020
Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
Как уточнили в компании, работы по покрытию дорог в основном проводились в местах с повышенной интенсивностью движения – Ангарском и Грушевском перевалах, восточном и западном обходах Симферополя, а также на дорогах Белогорского и Бахчисарайского районах.
«Ежедневно на дежурство выходит 30 единиц техники. Израсходовано 25 тонн соли на региональные дороги и 90 тонн песко-соляной смеси», – отметили в пресс-службе.
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В Крыму на некоторых дорогах в праздничные дни наблюдались автомобильные заторы из-за гололеда.
В горадминистрации Ялты ранее предупреждали, что при ухудшении погодных условий и снегопадах, автодорога Ялта – Ай-Петри может быть перекрыта на время проведения снегоуборочных работ.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: На Кубани в 2020 году модернизируют альтернативные подходы к Крымскому мосту. Альтернативные подходы к Крымскому мосту модернизируют в 2020 году на территории Краснодарского края из-за увеличения транспортного потока и введения платных участков на трассе М-4 «Дон».
Сегодня: Дорога на Ай-Петри со стороны Бахчисарая временно закрыта. «Крымавтодор» на время закрыл дорогу от села Соколиное на гору Ай-Петри для противогололедной обработки.
Вчера: Троллейбусы в Ялту снова отправляются от ж/д вокзала Симферополя. С 3 января междугородние троллейбусы «Симферополь – Ялта» и «Симферополь – Алушта» отправляются с железнодорожного вокзала Симферополя.
Вчера: В Крыму автомобилистов еще раз предупредили об опасности возникновения гололедицы. В МЧС Крыма предупредили автомобилистов о возможности образования гололедицы на отдельных участках дорог республики.
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