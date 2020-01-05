Крымавтодор рассказал о борьбе с гололедом на дорогах

Предприятие «Крымавтодор» использовало для покрытия дорог Крыма более 25 тонн соли и 90 тонн песка.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Как уточнили в компании, работы по покрытию дорог в основном проводились в местах с повышенной интенсивностью движения – Ангарском и Грушевском перевалах, восточном и западном обходах Симферополя, а также на дорогах Белогорского и Бахчисарайского районах.

«Ежедневно на дежурство выходит 30 единиц техники. Израсходовано 25 тонн соли на региональные дороги и 90 тонн песко-соляной смеси», – отметили в пресс-службе.

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В Крыму на некоторых дорогах в праздничные дни наблюдались автомобильные заторы из-за гололеда.

В горадминистрации Ялты ранее предупреждали, что при ухудшении погодных условий и снегопадах, автодорога Ялта – Ай-Петри может быть перекрыта на время проведения снегоуборочных работ.

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Сегодня : Дорога на Ай-Петри со стороны Бахчисарая временно закрыта. «Крымавтодор» на время закрыл дорогу от села Соколиное на гору Ай-Петри для противогололедной обработки.

Вчера : Троллейбусы в Ялту снова отправляются от ж/д вокзала Симферополя. С 3 января междугородние троллейбусы «Симферополь – Ялта» и «Симферополь – Алушта» отправляются с железнодорожного вокзала Симферополя.

Вчера : В Крыму автомобилистов еще раз предупредили об опасности возникновения гололедицы. В МЧС Крыма предупредили автомобилистов о возможности образования гололедицы на отдельных участках дорог республики.