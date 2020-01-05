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Здоровье -> Медицинские советы

Физическую активность связали со снижением риска нескольких видов рака

Воскресенье
5 января 2020
20:28

Использованы материалы: Новости Крыма, Медпортал

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5 января 2020


Физическую активность связали со снижением риска нескольких видов рака

© CC0 Public Domain

Среди них рак печени, миелома и рак молочной железы

Ученые подтвердили, что у физически активных людей реже развиваются некоторые виды рака. Отчет об исследовании, в котором они проанализировали данные о 750000 взрослых людях, опубликован в Journal of Clinical Oncology.

У физически активных людей реже встречаются рак толстой кишки, рак молочной железы, рак тела матки, рак печени, неходжкинская лимфома и миелома. Всего ученые в своем обзоре проанализировали заболеваемость 15 видами рака.

Ранее исследования уже демонстрировали сходное влияние физической активности на риск развития рака. Новая научная работа показывает эту связь более детально.

Рекомендованный Всемирной организацией уровень физической активности – 150 минут аэробных упражнений средней интенсивности или 75 минут интенсивных упражнений в неделю. У людей, которые придерживались этого уровня активности, согласно исследованию, рак молочной железы развивался на 6-10% реже, а риск рака печени снижался на 18-27%.

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Снижение риска для некоторых видов рака было связано с физическими нагрузками, которые превышают текущие рекомендации. Авторы предполагают, что это «может отражать важные биологические механизмы, которые лежат в основе различных видов рака».

Когда ученые в своих расчетах учли индекс массы тела, связь между физической нагрузкой и раком тела матки перестала обнаруживаться. Кроме того, влияние упражнений на риск неходжкинской лимфомы было обнаружено только у женщин, а на рак толстой кишки – только у мужчин.

Информация о физической активности, которую анализировали ученые, была получена со слов самих участников исследования. Ученые предостерегают, что исследование не показывает, что физические упражнения являются прямой причиной снижения риска рака: в этом могли играть роль и другие факторы.

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