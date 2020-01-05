Дорога на Ай-Петри со стороны Бахчисарая временно закрыта

«Крымавтодор» на время закрыл дорогу от села Соколиное на гору Ай-Петри для противогололедной обработки.

Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия.

«Крымавтодор» сообщает, что проезд по автомобильной дороге в Бахчисарайском районе от села Соколиное до плато Ай – Петри 5 января с 9.00 закрывается для предотвращения аварийных и чрезвычайных ситуаций для обработки дорожного покрытия инертными материалами от гололеда», - уточнили в пресс-службе.

После окончания работ движение будет возобновлено.

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«Крымавтодор напомнил, что в зимний период проезд на плато Ай-Петри ограничен со стороны Ялты и Бахчисарая для всех транспортных средств, кроме автомобилей с повышенной проходимостью категории М1 (полноприводные).

Накануне администрация Ялты также сообщила о перекрытии дороги на Ай-Петри для проведения снегоуборочных работ.

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