Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Власть -> Коммунальное хозяйство

Бывшие елочные базары в Севастополе обрастают мусором

Воскресенье
5 января 2020
13:02

Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Январь 2020
5 января 2020


Бывшие елочные базары в Севастополе обрастают мусором

© Форпост

Через несколько дней после 1 января, бывшие елочные базары в Севастополе предстали в неприглядном виде. Там, где еще вчера шла бойкая торговля «лесными красавицами», сегодня удручающая картина: брошенные остатки елок, горы веток, картонные коробки и другой мусор. Убирать этот хлам не торопятся.

Об этом в группе «Черный список Севастополь» сообщили сразу несколько горожан.

По сведениям жителей, одни такой неубранный бывший елочный базар находится в районе проспекте Октябрьской Революции, еще один – в Казачьей бухте. Аналогичная картина, говорят горожане, и на елочном базаре на проспекте Генерала Острякова.

В департаменте городского хозяйства прокомментировать ситуацию с неубранной городской территорией не смогли. Там, в праздничные дни, на звонки ForPost не ответили. Поэтому, сообщим их позицию позже.

Читайте: В Ялте решили жить по «новым правилам благоустройства»

В свою очередь, жители Севастополя, сообщившие о проблеме, призывают предпринимателей, торговавших на елочных базарах, вовремя убирать за собой мусор.

Новости Крыма сообщали ранее:

Четверг, 2 января 2020: В Крыму мощность Сакской ТЭЦ увеличена до 120 мегаватт. В Крыму вторая очередь парогенераторных установок Сакской ТЭЦ мощностью 32 мегаватта готова ко вводу в эксплуатацию.

Четверг, 2 января 2020: Мэр Симферополя проверила уборку города после новогодних гуляний. Глава городской администрации Симферополя Елена Проценко утверждает, что с раннего утра 1 января ведется уборка города после ночных новогодних гуляний.

Среда, 1 января 2020: Очистные в Севастополе перепроектируют заново. Потенциальные подрядчики строительства севастопольских канализационных очистных сооружений (КОС «Южные». — Прим. ред.) не рискнули заявиться на конкурс из-за некачественного проектирования и ошибок в конкурсной документации.

Вторник, 31 декабря 2019: На новогодних праздниках Симферополь будут убирать 200 дворников. В период новогодних праздников на территории крымской столицы санитарной очисткой общественных территорий будет заниматься 200 дворников МБУ «Город».

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/5/byvshie-elochnye-bazary-v-sevastopole-obrastajut-musorom-126539/

 
 

Коммунальное хозяйство

Бывшие елочные базары в Севастополе обрастают мусором

Бывшие елочные базары в Севастополе обрастают мусором

С евпаторийских пляжей предполагается вывезти три млн тонн песка

С евпаторийских пляжей предполагается вывезти три млн тонн песка

Крымчан призвали срочно оплатить коммуналку перед Новым годом

Крымчан призвали срочно оплатить коммуналку перед Новым годом

Власти Крыма занялись поручением Путина об устранении дефицита воды

Власти Крыма занялись поручением Путина об устранении дефицита воды

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Туроператоры подвели итоги курортного сезона в Крыму
СЮЖЕТ
Курортный сезон

Туроператоры подвели итоги курортного сезона в Крыму

Тренды недели

Пятьдесят ученых бьются над загадкой Севастополя

Пятьдесят ученых бьются над загадкой Севастополя

Отказавшаяся от гастролей в Крыму российская певица попала в жуткое ДТП

Отказавшаяся от гастролей в Крыму российская певица попала в жуткое ДТП

Регина Тодоренко обратилась с громким призывом к миру из-за Крыма

Регина Тодоренко обратилась с громким призывом к миру из-за Крыма

Бывший крымский премьер рассказал как можно было оставить полуостров в Украине

Бывший крымский премьер рассказал как можно было оставить полуостров в Украине

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.