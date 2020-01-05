Бывшие елочные базары в Севастополе обрастают мусором

Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост
Регионы Крыма: Севастополь
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Январь 2020
5 января 2020
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Об этом в группе «Черный список Севастополь» сообщили сразу несколько горожан.
По сведениям жителей, одни такой неубранный бывший елочный базар находится в районе проспекте Октябрьской Революции, еще один – в Казачьей бухте. Аналогичная картина, говорят горожане, и на елочном базаре на проспекте Генерала Острякова.
В департаменте городского хозяйства прокомментировать ситуацию с неубранной городской территорией не смогли. Там, в праздничные дни, на звонки ForPost не ответили. Поэтому, сообщим их позицию позже.
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В свою очередь, жители Севастополя, сообщившие о проблеме, призывают предпринимателей, торговавших на елочных базарах, вовремя убирать за собой мусор.
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Вторник, 31 декабря 2019: На новогодних праздниках Симферополь будут убирать 200 дворников. В период новогодних праздников на территории крымской столицы санитарной очисткой общественных территорий будет заниматься 200 дворников МБУ «Город».
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