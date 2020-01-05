Бывшие елочные базары в Севастополе обрастают мусором

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Через несколько дней после 1 января, бывшие елочные базары в Севастополе предстали в неприглядном виде. Там, где еще вчера шла бойкая торговля «лесными красавицами», сегодня удручающая картина: брошенные остатки елок, горы веток, картонные коробки и другой мусор. Убирать этот хлам не торопятся.

Об этом в группе «Черный список Севастополь» сообщили сразу несколько горожан.

По сведениям жителей, одни такой неубранный бывший елочный базар находится в районе проспекте Октябрьской Революции, еще один – в Казачьей бухте. Аналогичная картина, говорят горожане, и на елочном базаре на проспекте Генерала Острякова.

В департаменте городского хозяйства прокомментировать ситуацию с неубранной городской территорией не смогли. Там, в праздничные дни, на звонки ForPost не ответили. Поэтому, сообщим их позицию позже.

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В свою очередь, жители Севастополя, сообщившие о проблеме, призывают предпринимателей, торговавших на елочных базарах, вовремя убирать за собой мусор.

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