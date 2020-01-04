Жителю Джанкоя грозит десять лет тюрьмы за хранение наркотиков

У жителя Джанкоя на даче нашли почти полкилограмма марихуаны, сообщает пресс-служба МВД по РК.

В ходе осмотра сотрудниками МВД одного из дачных участков на территории садоводческого кооператива была обнаружена пятилитровая бутылка, в которой находились три газетных свертка, а также два пакета вещества растительного происхождения. Выяснилось, что изъятые вещества массой 240 граммов являются марихуаной.

Хозяином участка оказался местный житель. Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенное в крупном размере».

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Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Феодосии сотрудники пограничного управления ФСБ России по Республике Крым задержали мужчину, у которого обнаружили несколько кустов конопли, с признаками культивации и высушенное вещество, уже готовое к употреблению.

Кроме этого, у местного жителя Керчи нашли 12 килограммов марихуаны и оборудованные грядки для выращивания наркотического растения. По словам мужчины, коноплю он растил для личного употребления.

Новости Крыма сообщали ранее:

Среда, 1 января 2020 : В Крыму за попытку сбыта 60 кг каннабиса осудили четырех наркоторговцев. Прокуратура РК поддержала обвинение по уголовному делу в отношении 4 лиц, пытавшихся организовать сбыт наркотических средств в крупном размере (ст 228.1 УК РФ).

Четверг, 26 декабря 2019 : Российские силовики нашли у крымчанина сотни наркотических таблеток. В Керчи сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым изъяли у 32-летнего мужчины около двухсот таблеток синтетического препарата, запрещенного к обороту на территории РФ.

Суббота, 21 декабря 2019 : Севастополец сядет на 15 лет за контрабанду наркотиков из Бельгии. Гагаринский районный суд Севастополя вынес приговор местному жителю за контрабанду наркотиков из Бельгии, сообщает пресс-служба суда.

Суббота, 14 декабря 2019 : Крымчанка осуждена на восемь лет колонии за распространение наркотиков. Железнодорожный районный суд Симферополя признал 59-летнюю жительницу Республики Крым виновной в незаконном сбыте наркотических средств и их прекурсоров в крупном размере.