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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

Запуски фейерверков в Крыму привели к нескольким пожарам

Суббота
4 января 2020
19:02

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Январь 2020
4 января 2020


Запуски фейерверков в Крыму привели к нескольким пожарам

© Public Domain Pictures

С 1 января в Крыму был ликвидирован 21 пожар.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал пресс-секретарь ГУ МЧС по РК Антон Охрименко.

По его словам, из всех пожаров восемь случаев произошли из-за возгорания сухой растительности.

«Из-за неправильно использования пиротехники было зафиксировано два случая возгорания. Остальные пожары – неосторожное обращение с огнем», - сообщил он.

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Также пресс-секретарь добавил, что во время пожаров эвакуировали шесть человек, двоих спасли, один погиб.

Кроме этого, с начала нового года сотрудники МЧС три раза привлекались к ликвидации последствий ДТП.

Ранее сообщалось, что на востоке Крыма неудачный запуск фейерверка стал причиной пожара на балконе пятиэтажного дома.  

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Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

Запуски фейерверков в Крыму привели к нескольким пожарам

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