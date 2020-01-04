Запуски фейерверков в Крыму привели к нескольким пожарам

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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4 января 2020
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Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал пресс-секретарь ГУ МЧС по РК Антон Охрименко.
По его словам, из всех пожаров восемь случаев произошли из-за возгорания сухой растительности.
«Из-за неправильно использования пиротехники было зафиксировано два случая возгорания. Остальные пожары – неосторожное обращение с огнем», - сообщил он.
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Также пресс-секретарь добавил, что во время пожаров эвакуировали шесть человек, двоих спасли, один погиб.
Кроме этого, с начала нового года сотрудники МЧС три раза привлекались к ликвидации последствий ДТП.
Ранее сообщалось, что на востоке Крыма неудачный запуск фейерверка стал причиной пожара на балконе пятиэтажного дома.
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