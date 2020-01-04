Власти сообщили о временном перекрытии дороги на Ай-Петри

Дорога на гору Ай-Петри будет временно закрыта 5 января для проведения снегоуборочных работ.

Об этом сообщила пресс-служба администрации ялты.

«Сегодня в связи с ухудшением погодных условий и выпадением снежного покрова, автодорога Ялта – Ай-Петри была перекрыта на время проведения снегоуборочных работ с 9.30 до 11.00. Завтра, 5 января, также будет прекращено движение транспортных средств, предположительно с 8.00 до 10.30», – уточнили в администрации.

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Власти также напомнили, что подъем на Ай-Петри разрешен только для полноприводных машин.

Ранее с целью предупреждения автомобильных заторов на этой дороге был введен особый режим движения транспорта. Так, подъем на гору осуществляется до 12.00, спуск с Ай-Петри – после 15.00.

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