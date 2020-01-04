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Власть -> Из истории Крыма

В центре Севастополя обнаружили старинную каменную лестницу к морю

Суббота
4 января 2020
18:25

Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Январь 2020
4 января 2020


В центре Севастополя обнаружили старинную каменную лестницу к морю

© Форпост

Старинная лестница за памятником комсомольцам нуждается в исторической реконструкции.

Каменный спуск в Севастополе, построенный в 1913 году под руководством контр-адмирала Н. А. Чернышина, может вновь стать украшением города. 26 декабря, сообщив об открытии после ремонта сквера Ленинского комсомола, городские СМИ упомянули плачевное состояние «лестницы в никуда» на склоне холма за памятником комсомольцам. Важно понимать, что у этой лестницы есть свое название и своя история, насчитывающая более ста лет.

Как сообщает севастопольский историк-архивист Валерий Крестьянников, лестница была построена для удобства спуска от штаба Севастопольского порта, располагавшегося в доме Шнейдера (ул. Ленина, д. 27, здание сохранилось) к Каменной пристани в апреле 1913 года «по инициативе и под руководством начальника штаба порта контр-адмирала Николая Аркадьевича Петрова-Чернышина». Лестница была освещена электричеством. «С разрешения морского министра Григоровича, лестница получила название «Чернышин спуск», – пишет Валерий Васильевич. – Она долго служила севастопольцам и морякам Черноморского флота».

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До реконструкции сквера в начале спуска, на первом пролете лестницы, сохранялись красивые гранитные ступени – скорее всего, дореволюционные.

Сейчас их заменили на безликий новодел.

В ответ на вопрос журналистов о судьбе спуска замгубернатора Владимир Базаров ответил, что, хотя этот участок находится в ведении Минобороны, городские власти инициируют благоустройство лестницы.

Пожалуй, каждый севастополец, интересующийся историей своего города, поддержал бы не просто восстановление спуска к бухте, а его реконструкцию, максимально приближающую объект к прежнему виду. В случае, если лестница действительно принадлежит военным, сделать это будет непросто. Сейчас же срочной задачей, на наш взгляд, является поиск оригинальных гранитных ступеней первого пролета и возвращение их на прежнее место.

Новости Крыма сообщали ранее:

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Суббота, 14 декабря 2019: В Киеве представили новые учебные пособия по истории Крыма. В Министерстве образования и науки Украины состоялась презентация новых учебных пособий для учителей по истории Крыма и Донбасса.

 

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