В США отменяют концерты российского джазмена, ездившего в Крым

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В США продолжают отменять выступления российского джазмена Игоря Бутмана. После бостонского джаз-клуба RegattaBar концерт в рамках американского тура Бутмана отменил и джаз-клуб в Энн-Арборе, штат Мичиган, сообщает Радіо Свобода.

Запланированное мероприятие исчезло из календаря клуба Blue Llama Jazz после того, как местные активисты организации Arts Against Aggression сообщили руководству заведения о политической позиции музыканта. Они отметили его «поддержку агрессивной политики России против Украины», а также то, что Бутман был доверенным лицом российского президента Владимира Путина на выборах в 2018 году.

Выступление Бутмана было запланировано на 13 февраля, оно должно было закрывать американский тур джазмена. Страница, где раньше был анонс выступления, выдает ошибку при загрузке. Сам музыкант на своей странице в Фейсбуке написал, что выступление его группы «пришлось отменить из-за срочных дел».

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Бутман прокомментировал отмену концерта в Бостоне. Он утверждает, что это произошло из-за запланированного на этот день корпоративного мероприятия. Бостонский концерт перенесли в русско-еврейский культурный центр.

Игорь Бутман – гражданин России и США.

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