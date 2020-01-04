В Севастополе начальник военного стройуправления осужден за взятку

Нахимовский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении начальника строительного управления за взяточничество, сообщает пресс-службы прокуратуры Севастополя.

Сообщается, что злоумышленник занимал должность начальника строительного управления в «Главном управлении обустройства войск» №7 и за период с октября по января 2016 года получил взятки на общую сумму более 30 млн рублей в виде иномарки, двух земельных участков и личной охраны. В свою очередь он обеспечил общее покровительство и содействие взяткодателю при заключении с ним договоров на строительство «Севастопольского президентского кадетского училища», а также зданий и сооружений военного санатория «Крым» в поселке Партенит.

43-летнего экс-начальника признали виновным в совершении преступлений по статьям «коммерческий подкуп», «получение взятки», «легализация денежных средств или иного имущества приобретенного лицом в результате совершения им преступления». Мужчине назначено наказание в виде 13 лишения свободы и лишение должности сроком на 4 года, а также обязали выплатить 310 млн рублей.

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Осужденный заключен под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил. Ранее в Крыму задержали главного врача Ленинской центральной районной больницы по подозрению в вымогательстве и получении взятки.

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