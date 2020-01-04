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Власть -> Суды, прокуратура, полиция

В Севастополе начальник военного стройуправления осужден за взятку

Суббота
4 января 2020
15:07

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Январь 2020
4 января 2020


Нахимовский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении начальника строительного управления за взяточничество, сообщает пресс-службы прокуратуры Севастополя.

Сообщается, что злоумышленник занимал должность начальника строительного управления в «Главном управлении обустройства войск» №7 и за период с октября по января 2016 года получил взятки на общую сумму более 30 млн рублей в виде иномарки, двух земельных участков и личной охраны. В свою очередь он обеспечил общее покровительство и содействие взяткодателю при заключении с ним договоров на строительство «Севастопольского президентского кадетского училища», а также зданий и сооружений военного санатория «Крым» в поселке Партенит.  

43-летнего экс-начальника признали виновным в совершении преступлений по статьям «коммерческий подкуп», «получение взятки», «легализация денежных средств или иного имущества приобретенного лицом в результате совершения им преступления». Мужчине назначено наказание в виде 13 лишения свободы и лишение должности сроком на 4 года, а также обязали выплатить 310 млн рублей.

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Осужденный заключен под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.  Ранее в Крыму задержали главного врача Ленинской центральной районной больницы по подозрению в вымогательстве и получении взятки.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Суд в Москве через неделю рассмотрит продление ареста экс-вице-премьеру Крыма. В Басманном районном суде Москвы 10 января планируют рассмотреть ходатайство о продлении ареста бывшему вице-премьеру Крыма Виталию Нахлупину, которого обвиняют в получении взятки.

Вчера: На въезде в Крыму сотрудники ФСБ задержали украинца за 34 таблетки «Лирики». Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Крыму изъяли у пересекающего границу украинца партию лекарственных препаратов, содержащий в своем составе запрещенный к ввозу ингредиент.

Вчера: Появились подробности задержания главврача крымской больницы. Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республики Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении главного врача ГБУЗ РК «Ленинская ЦРБ».

Вчера: Продажа несуществующей квартиры в Севастополе обернулась уголовным делом. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере со стороны должностных лиц ООО «Уютный дом» возбуждено после прокурорской проверки законности строительства многоквартирного дома в Севастополе по адресу Стрелецкий проезд, 39.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/4/v-sevastopole-nachalnik-voennogo-stroiupravleniya-osuzhden-za-vzyatku-126504/

 
 

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