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Власть -> Земельные вопросы

В Крыму требуют зачистить место фестивалей «Казантип» и «Республика Z»

Суббота
4 января 2020
08:04

Использованы материалы: Новости Крыма, Примечания

Новости за:
2020
Январь 2020
4 января 2020


Зачистить территорию фестивалей «Казантип», «Республика Z» и «Бифуз», которые проводились на западном побережье Крыма, захотели чиновники. Они потребовали от пользователя участка, где были музыкальные тусовки, освободить землю, привести ее в порядок и вернуть в муниципальную собственность.

СМИ узнали, что администрация села Штормовое (Сакский район, западная часть полуострова) обратилась в Арбитражный суд Республики Крым с иском к фирме «Центр молодежных инициатив «Зебра» и ее управляющей компании «Зет Сити».

Власти просят: расторгнуть договор о 20-летней аренде участка площадью 3,93 гектара, заключенный Штормовским сельсоветом и «Зеброй» в июле 2004 года (земля передавалась предприятию для строительства и обслуживания закусочной с танцплощадкой и площадкой для предоставления пляжных услуг); признать самостроями возведенные там капитальные объекты, которые принадлежат «Зебре»; обязать «Зебру» снести самострои и вернуть землю администрации Штормового.

«Центру молодежных инициатив «Зебра», если так можно сказать, повезло: чиновники пока не потребовали от предприятия зачистить и вернуть второй участок в Поповке, которым пользуется фирмы, — площадью 2,25 гектара. Его компания получила от Штормовского сельсовета в июне 2006 года в 49-летнюю аренду для строительства и обслуживания пансионата.

Эти земли были территорией фестивалей «КаZантип», который переехал в Поповку из Ленинского района, и его «заменителей» — «Республика Z» и «Бифуз»; основателями и организаторами фестивалей считаются Никита Маршунок и Николай Карпов, их соратником называют экс-главу администрации Евпатории Андрея Филонова, который с апреля 2019 года содержится под арестом. Карпов, согласно данным ЕГРЮЛ РФ и системы Rusprofile, был единственным хозяином ООО «Центр молодежных инициатив «Зебра», но в октябре 2017 года к нему присоединился московский бизнесмен Алексей Жохов. Сейчас на этих землях веселятся участники фестиваля Z-fest и посетители спортивно-развлекательного центра Z-city — за этими проектами стоит Жохов, который с ноября 2019 года единолично владеет «Центром молодежных инициатив «Зебра».

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Жохов с июня 2019 года — и единственный собственник ООО «Курорт-Ойбурский», в котором его компаньоном был также Николай Карпов (он единолично владел фирмой до июня 2018 года). «Курорт-Ойбурский» в Поповке пользуется участком площадью 6,47 гектара (примыкает к земле «Центра молодежных инициатив «Зебра»).

В сентябре 2019 года прокуратура Крыма сообщила, что ООО «Зет Сити» — управляющая компания «Центра молодежных инициатив «Зебра» — не исполнило требования правил охраны жизни людей на водных объектах. За это компания и ее директор были оштрафованы на 50 тысяч и 25 тысяч рублей соответственно.

Новости Крыма сообщали ранее:

Суббота, 28 декабря 2019: В Крыму еще на год продлили закон о «дачной амнистии». На очередном заседании Госсовета РК депутаты поддержали продление сроков действия «дачной амнистии».

Пятница, 20 декабря 2019: В Киеве рассказали, как будут продавать землю в Крыму по новому Закону. Пока в центре Киева продолжаются акции протеста против принятия закона о продаже земли, украинские экономисты и юристы рассуждают о том, каким образом будет продаваться земля в Крыму и в так называемых «Донецкой и Луганской народных республиках» после их возвращения в состав Украины.

Понедельник, 16 декабря 2019: Спор за землю в Севастополе закончился уголовным делом. Решение Качинского поселкового Совета, представленное в суде как доказательство претензий на земельный участок, оказалось фальшивым.

Вторник, 10 декабря 2019: Российские военные не будут возвращать Севастополю прибрежную зону. О том, что обещание Михаила Развожаева забрать у Минобороны пляжи не будет выполнено, сообщает ForPost со ссылкой на ответ департамента имущественных отношений. По словам чиновников, военные отказались открывать пляж «Таврида» для гражданских.

 

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