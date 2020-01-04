В Крыму автомобилистов еще раз предупредили об опасности возникновения гололедицы

В МЧС Крыма предупредили автомобилистов о возможности образования гололедицы на отдельных участках дорог республики.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

— Согласно прогнозам, на отдельных участках дорог возможна гололедица, особенно в ночное и утреннее время. Днем местами небольшой дождь, в горах со снегом.

Существует угроза происшествий, связанных с нарушением транспортного сообщения и образованием заторов в результате ДТП или осложненных условий для движения транспорта, особенно в низинных участках местности, на затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах, — сообщил глава МЧС Крыма Сергей Шахов.

МЧС Республики Крым призывает всех руководителей автотранспортных предприятий следить за изменениями погодных условий и особое внимание уделить инструктажу водителей междугородних рейсов общественного транспорта о соблюдении скоростного режима и правил дорожного движения в целях предупреждения чрезвычайных происшествий на дорогах.

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Для предупреждения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями, необходимо проводить мониторинг состояния автодорог и ограничивать скоростные режимы, добавил министр.

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