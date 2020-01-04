В Крыму автомобилистов еще раз предупредили об опасности возникновения гололедицы

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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4 января 2020
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.
— Согласно прогнозам, на отдельных участках дорог возможна гололедица, особенно в ночное и утреннее время. Днем местами небольшой дождь, в горах со снегом.
Существует угроза происшествий, связанных с нарушением транспортного сообщения и образованием заторов в результате ДТП или осложненных условий для движения транспорта, особенно в низинных участках местности, на затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах, — сообщил глава МЧС Крыма Сергей Шахов.
МЧС Республики Крым призывает всех руководителей автотранспортных предприятий следить за изменениями погодных условий и особое внимание уделить инструктажу водителей междугородних рейсов общественного транспорта о соблюдении скоростного режима и правил дорожного движения в целях предупреждения чрезвычайных происшествий на дорогах.
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Для предупреждения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями, необходимо проводить мониторинг состояния автодорог и ограничивать скоростные режимы, добавил министр.
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Сегодня: Троллейбусы в Ялту снова отправляются от ж/д вокзала Симферополя. С 3 января междугородние троллейбусы «Симферополь – Ялта» и «Симферополь – Алушта» отправляются с железнодорожного вокзала Симферополя.
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Вчера: Спасатели в Крыму предупреждают о заторах на дорогах. В Крыму на некоторых дорогах в праздничные дни наблюдаются автомобильные заторы из-за гололеда.
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