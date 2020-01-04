Украинский телеканал для Крыма заработает 15 февраля

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
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«На первом этапе канал будет объединять украинские и русскоязычные развлекательные программы, сериалы и кинофильмы производства ведущих украинских медиагрупп, и информационное вещание собственного производства», – говорится в сообщении Министерства культуры, молодежи и спорта Украины.
По информации министерства, директора нового телеканала выберут путем конкурсного отбора в январе. До этого момента исполнять его обязанности будет заместитель директора Юлия Островская. Руководителем информационного вещания станет Елена Трибушная, бывшая главный редактор «24 канала», в прошлом – заместитель главного редактора издания «Новое Время» и редактор журнала «Корреспондент».
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«Цель нового телеканала – вернуть в украинское информационное и культурное пространство тех наших сограждан, которые из-за войны уже шестой год лишены возможности смотреть украинское телевидение и получать объективную информацию о собственной стране, и на чье отношение к Украине влияют преимущественно российские телеканалы», – говорит Елена Трибушная.
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