Украинский телеканал для Крыма заработает 15 февраля

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Украинский государственный телеканал для временно оккупированных территорий, который создается на базе канала UATV, начнет вещание 15 февраля.

«На первом этапе канал будет объединять украинские и русскоязычные развлекательные программы, сериалы и кинофильмы производства ведущих украинских медиагрупп, и информационное вещание собственного производства», – говорится в сообщении Министерства культуры, молодежи и спорта Украины.

По информации министерства, директора нового телеканала выберут путем конкурсного отбора в январе. До этого момента исполнять его обязанности будет заместитель директора Юлия Островская. Руководителем информационного вещания станет Елена Трибушная, бывшая главный редактор «24 канала», в прошлом – заместитель главного редактора издания «Новое Время» и редактор журнала «Корреспондент».

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«Цель нового телеканала – вернуть в украинское информационное и культурное пространство тех наших сограждан, которые из-за войны уже шестой год лишены возможности смотреть украинское телевидение и получать объективную информацию о собственной стране, и на чье отношение к Украине влияют преимущественно российские телеканалы», – говорит Елена Трибушная.

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