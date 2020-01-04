Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Власть -> Средства массовой информации Крыма

Украинский телеканал для Крыма заработает 15 февраля

Суббота
4 января 2020
16:25

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
2020
Январь 2020
4 января 2020


Украинский телеканал для Крыма заработает 15 февраля

© Новости Крыма

Украинский государственный телеканал для временно оккупированных территорий, который создается на базе канала UATV, начнет вещание 15 февраля.

«На первом этапе канал будет объединять украинские и русскоязычные развлекательные программы, сериалы и кинофильмы производства ведущих украинских медиагрупп, и информационное вещание собственного производства», – говорится в сообщении Министерства культуры, молодежи и спорта Украины.

По информации министерства, директора нового телеканала выберут путем конкурсного отбора в январе. До этого момента исполнять его обязанности будет заместитель директора Юлия Островская. Руководителем информационного вещания станет Елена Трибушная, бывшая главный редактор «24 канала», в прошлом – заместитель главного редактора издания «Новое Время» и редактор журнала «Корреспондент».

Читайте: Россияне рискуют остаться без «Первого канала»

«Цель нового телеканала – вернуть в украинское информационное и культурное пространство тех наших сограждан, которые из-за войны уже шестой год лишены возможности смотреть украинское телевидение и получать объективную информацию о собственной стране, и на чье отношение к Украине влияют преимущественно российские телеканалы», – говорит Елена Трибушная.

Новости Крыма сообщали ранее:

Среда, 18 декабря 2019: Госэкспертиза забраковала севастопольский этап трассы «Таврида». Измененный в апреле по требованию горожан проект содержит большое количество замечаний, которые сложно устранить к концу года

Понедельник, 16 декабря 2019: На севере Крыма продолжают блокировать украинский радиосигнал. На севере Крыма продолжают блокировать украинский радиосигнал в 10 населенных пунктах, еще в девяти – сигнал заблокирован частично.

Пятница, 13 декабря 2019: Более половины заключенных в России журналистов задержаны в Крыму. Более половины журналистов, находящихся в местах несвободы в России, были задержаны в Крыму, сказано в отчете за 2019 базирующийся в Нью-Йорке Комитета защиты журналистов (КЗЖ), сообщает Радіо Свобода.

Вторник, 10 декабря 2019: Продюсера губернаторского канала Севастополя уволили за корпоративы. Продюсера Наталью Коробицину уволили без предупреждения, одним днем, оставив с ребенком без средств к существованию на будущее, сообщила в социальных сетях ее коллега Мария Оболенская.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/4/ukrainskii-telekanal-dlya-kryma-zarabotaet-15-fevralya-126515/

 
 

Средства массовой информации Крыма

Украинский телеканал для Крыма заработает 15 февраля

Украинский телеканал для Крыма заработает 15 февраля

Госэкспертиза забраковала севастопольский этап трассы «Таврида»

Госэкспертиза забраковала севастопольский этап трассы «Таврида»

На севере Крыма продолжают блокировать украинский радиосигнал

На севере Крыма продолжают блокировать украинский радиосигнал

Более половины заключенных в России журналистов задержаны в Крыму

Более половины заключенных в России журналистов задержаны в Крыму

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
СЮЖЕТ
Санкции

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети

Тренды недели

Пятьдесят ученых бьются над загадкой Севастополя

Пятьдесят ученых бьются над загадкой Севастополя

Отказавшаяся от гастролей в Крыму российская певица попала в жуткое ДТП

Отказавшаяся от гастролей в Крыму российская певица попала в жуткое ДТП

Регина Тодоренко обратилась с громким призывом к миру из-за Крыма

Регина Тодоренко обратилась с громким призывом к миру из-за Крыма

Бывший крымский премьер рассказал как можно было оставить полуостров в Украине

Бывший крымский премьер рассказал как можно было оставить полуостров в Украине

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.