Украина и НАТО обещают провести масштабные учения в Черном море

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Об этом говорится в статье главы представительства НАТО на Украине Александра Винникова, опубликованной на сайте «Тиждень.ua».
«Мы наращиваем наши усилия в поддержку безопасности в Черноморском регионе, в частности, увеличивая количество совместных учений, портовых визитов и расширяя обмен информацией. В 2020 году Украина и НАТО совместно проведут масштабные учения по сценарию, связанному с гибридными угрозами в Черноморском регионе», – заявил Винников.
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По его словам, данные учения являются «еще одним практическим примером поддержки НАТО в ответ на вызовы безопасности в регионе Черного моря».
Глава представительства НАТО на Украине заявил, что Североатлантический альянс не никогда не признает законность вхождения Крыма в состав РФ.
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Вчера: Россия намерена чаще проводить летные учения над Крымом. Российские военные намерены на 15% увеличить количество летно-тактических учений с участием экипажей вертолетов.
Вчера: У берегов Крыма «уничтожили» подводных диверсантов. Боевые пловцы Черноморского флота провели учения по обезвреживанию подводных диверсантов условного противника в Крыму и Новороссийске.
Воскресенье, 29 декабря 2019: Эксперт думает, что США пока не готовит военных операций в Крыму. Полеты американских самолетов-разведчиков вблизи Крыма происходят регулярно, наблюдающаяся в последнее время их активизация вряд ли связана с подготовкой США какой-либо военной операции в регионе, считает военный обозреватель Илья Крамник.
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