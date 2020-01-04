Украина и НАТО обещают провести масштабные учения в Черном море

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Украина и страны-члены НАТО проведут в 2020 году масштабные военные учения в Черном море, связанные с «гибридными угрозами» в регионе.

Об этом говорится в статье главы представительства НАТО на Украине Александра Винникова, опубликованной на сайте «Тиждень.ua».

«Мы наращиваем наши усилия в поддержку безопасности в Черноморском регионе, в частности, увеличивая количество совместных учений, портовых визитов и расширяя обмен информацией. В 2020 году Украина и НАТО совместно проведут масштабные учения по сценарию, связанному с гибридными угрозами в Черноморском регионе», – заявил Винников.

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По его словам, данные учения являются «еще одним практическим примером поддержки НАТО в ответ на вызовы безопасности в регионе Черного моря».

Глава представительства НАТО на Украине заявил, что Североатлантический альянс не никогда не признает законность вхождения Крыма в состав РФ.

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