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Власть -> Армия и флот

Украина и НАТО обещают провести масштабные учения в Черном море

Суббота
4 января 2020
10:19

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
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Январь 2020
4 января 2020


Украина и НАТО обещают провести масштабные учения в Черном море

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Украина и страны-члены НАТО проведут в 2020 году масштабные военные учения в Черном море, связанные с «гибридными угрозами» в регионе.

Об этом говорится в статье главы представительства НАТО на Украине Александра Винникова, опубликованной на сайте «Тиждень.ua».

«Мы наращиваем наши усилия в поддержку безопасности в Черноморском регионе, в частности, увеличивая количество совместных учений, портовых визитов и расширяя обмен информацией. В 2020 году Украина и НАТО совместно проведут масштабные учения по сценарию, связанному с гибридными угрозами в Черноморском регионе», – заявил Винников.

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По его словам, данные учения являются «еще одним практическим примером поддержки НАТО в ответ на вызовы безопасности в регионе Черного моря».

Глава представительства НАТО на Украине заявил, что Североатлантический альянс не никогда не признает законность вхождения Крыма в состав РФ.

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Воскресенье, 29 декабря 2019: Эксперт думает, что США пока не готовит военных операций в Крыму. Полеты американских самолетов-разведчиков вблизи Крыма происходят регулярно, наблюдающаяся в последнее время их активизация вряд ли связана с подготовкой США какой-либо военной операции в регионе, считает военный обозреватель Илья Крамник.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2020/1/4/ukraina-i-nato-obeshajut-provesti-masshtabnye-ucheniya-v-chernom-more-126505/

 
 

Армия и флот

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