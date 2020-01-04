Троллейбусы в Ялту снова отправляются от ж/д вокзала Симферополя

© Новости Крыма

С 3 января междугородние троллейбусы «Симферополь – Ялта» и «Симферополь – Алушта» отправляются с железнодорожного вокзала Симферополя.

Ранее из-за перекрытия моста по улице Гагарина междугородние троллейбусы забирали пассажиров с Московского кольца.

Сообщается, что теперь троллейбусы будут следовать по улице Александра Невского на площадь Советскую, далее - а площадь Куйбышева с последующим выходом на Ялтинское шоссе.

Как ранее сообщалось, ремонт моста на улице Гагарина был начат 1 декабря 2019 года, планировалось, что его закончат к 15 декабря. Однако в ходе работ было выявлено, что объект является аварийным, из-за чего сроки сдачи были перенесены на март 2020 года.

Читайте: В Крыму хотят, чтобы Лукашенко пустил поезда и самолеты на полуостров

Сейчас на мосту открыто только пешеходное движение.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : В Крыму автомобилистов еще раз предупредили об опасности возникновения гололедицы. В МЧС Крыма предупредили автомобилистов о возможности образования гололедицы на отдельных участках дорог республики.

Сегодня : Власти сообщили о временном перекрытии дороги на Ай-Петри. Дорога на гору Ай-Петри будет временно закрыта 5 января для проведения снегоуборочных работ.

Сегодня : Константинов поразмышлял о возможности появления новой железнодорожной ветки в Крыму. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что строительство новой прямой железнодорожной ветки от Керчи к Симферополю не является первоочередным проектом в настоящее время.

Вчера : Спасатели в Крыму предупреждают о заторах на дорогах. В Крыму на некоторых дорогах в праздничные дни наблюдаются автомобильные заторы из-за гололеда.