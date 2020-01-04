Троллейбусы в Ялту снова отправляются от ж/д вокзала Симферополя

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Ялта
Новости за:
2020
Январь 2020
4 января 2020
© Новости Крыма
Ранее из-за перекрытия моста по улице Гагарина междугородние троллейбусы забирали пассажиров с Московского кольца.
Сообщается, что теперь троллейбусы будут следовать по улице Александра Невского на площадь Советскую, далее - а площадь Куйбышева с последующим выходом на Ялтинское шоссе.
Как ранее сообщалось, ремонт моста на улице Гагарина был начат 1 декабря 2019 года, планировалось, что его закончат к 15 декабря. Однако в ходе работ было выявлено, что объект является аварийным, из-за чего сроки сдачи были перенесены на март 2020 года.
Читайте: В Крыму хотят, чтобы Лукашенко пустил поезда и самолеты на полуостров
Сейчас на мосту открыто только пешеходное движение.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: В Крыму автомобилистов еще раз предупредили об опасности возникновения гололедицы. В МЧС Крыма предупредили автомобилистов о возможности образования гололедицы на отдельных участках дорог республики.
Сегодня: Власти сообщили о временном перекрытии дороги на Ай-Петри. Дорога на гору Ай-Петри будет временно закрыта 5 января для проведения снегоуборочных работ.
Сегодня: Константинов поразмышлял о возможности появления новой железнодорожной ветки в Крыму. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что строительство новой прямой железнодорожной ветки от Керчи к Симферополю не является первоочередным проектом в настоящее время.
Вчера: Спасатели в Крыму предупреждают о заторах на дорогах. В Крыму на некоторых дорогах в праздничные дни наблюдаются автомобильные заторы из-за гололеда.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/4/trolleibusy-v-yaltu-snova-otpravlyajutsya-ot-zhd-vokzala-simferopolya-126522/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
19:02 Запуски фейерверков в Крыму привели к нескольким пожарам
18:25 В центре Севастополя обнаружили старинную каменную лестницу к морю
17:44 Единая маркировка органических продуктов введена в России
17:19 Троллейбусы в Ялту снова отправляются от ж/д вокзала Симферополя
16:47 Минимальная зарплата в Украине превысила минималку в России
16:25 Украинский телеканал для Крыма заработает 15 февраля
15:44 В Крыму автомобилистов еще раз предупредили об опасности возникновения гололедицы
15:07 В Севастополе начальник военного стройуправления осужден за взятку