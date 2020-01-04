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Власть -> Транспорт Крыма

Троллейбусы в Ялту снова отправляются от ж/д вокзала Симферополя

Суббота
4 января 2020
17:19

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Январь 2020
4 января 2020


Троллейбусы в Ялту снова отправляются от ж/д вокзала Симферополя

© Новости Крыма

С 3 января междугородние троллейбусы «Симферополь – Ялта» и «Симферополь – Алушта» отправляются с железнодорожного вокзала Симферополя.

Ранее из-за перекрытия моста по улице Гагарина междугородние троллейбусы забирали пассажиров с Московского кольца.

Сообщается, что теперь троллейбусы будут следовать по улице Александра Невского на площадь Советскую, далее - а площадь Куйбышева с последующим выходом на Ялтинское шоссе.

Как ранее сообщалось, ремонт моста на улице Гагарина был начат 1 декабря 2019 года, планировалось, что его закончат к 15 декабря. Однако в ходе работ было выявлено, что объект является аварийным, из-за чего сроки сдачи были перенесены на март 2020 года.

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Сейчас на мосту открыто только пешеходное движение.

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