Специалисты будут полгода думать, можно ли создавать горнолыжный курорт в Крыму

Итоги оценки природных возможностей создания горнолыжного курорта на северном склоне горы Ай-Петри и горном массиве Чатыр-Даг в Крыму подведут летом 2020 года, сообщил ТАСС министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Осенью 2019 года власти Крыма заключили контракт с экспертной организацией, которая изучит возможность реализации проекта горнолыжного курорта в районе гор Ай-Петри и Чатыр-Даг. Ранее не существовало ни одного исследования климатической пригодности крымских гор для обустройства трасс для лыжников и сноубордистов. Проект нового курорта может быть создан только после официального подтверждения природных возможностей.

«Мы планируем получить материалы в мае. Возможно, понадобятся еще экспертизы и лицензии. Точно исследование летом будет закончено. Соответственно, мы получим квалифицированное мнение с точки зрения возможностей природных ресурсов, наличия воды, возможности использования рельефа и температурного режима», - сказал Волченко.

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Он отметил, что инфраструктуру горнолыжного курорта, если она будет создана, можно использовать и летом для привлечения туристов. «Мы заинтересованы получить результаты как можно быстрее, обсуждений и в одну, и в другую сторону очень много. Кто-то говорит, что нельзя ниже 1,5 тыс. м строить горнолыжные курорты. Но есть в мире большое количество курортов, строящихся на высоте до 1 тыс. м», - добавил Волченко.

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