Севастополец попал в ДТП на угнанном авто

Севастополец угнал автомобиль марки «Газель» у 62-летней женщины и попал в ДТП.

Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.

«Мужчина попросил пострадавшую отдохнуть в ее автомобиле. Женщина разрешила и дала ему ключи от авто. Пока злоумышленник находился в салоне авто, он решил угнать его. Мужчина уехал в неизвестном направлении и вскоре попал в ДТП. Сотрудники полиции задержали нарушителя на месте аварии и доставили его в отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия», – рассказали в пресс-службе.

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По данным ГИБДД, злоумышленником оказался 29-летний охранник торговой точки.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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