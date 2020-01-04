Российская морская авиация провела учения у берегов Крыма

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
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4 января 2020
«В акватории Черного моря экипажи вертолетов Ка-27 из состава отдельного смешанного авиационного полка выполнили практические полеты с палубы фрегата «Адмирал Григорович», – говорится в сообщении.
По данным российского флота, вертолетчики морской авиации во взаимодействии с экипажем фрегата отработали в море задачи по взлетам и посадкам на палубу корабля на ходу и при стоянке на якоре, как в светлое, так и в темное время суток.
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Кроме того, по сообщению ведомства, были проведены тренировки корабельных расчетов, обеспечивающих полеты вертолетов. В тренировке были задействованы вертолеты Ка-27ПЛ и Ка-27ПС, которые совершили порядка 20 взлетов и посадок на палубу корабля.
Накануне в Крыму на военно-морской базе во время учений были «уничтожены подводные диверсанты условного противника», сообщила пресс-служба Минобороны России.
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Вчера: Россия намерена чаще проводить летные учения над Крымом. Российские военные намерены на 15% увеличить количество летно-тактических учений с участием экипажей вертолетов.
Вчера: У берегов Крыма «уничтожили» подводных диверсантов. Боевые пловцы Черноморского флота провели учения по обезвреживанию подводных диверсантов условного противника в Крыму и Новороссийске.
Воскресенье, 29 декабря 2019: Эксперт думает, что США пока не готовит военных операций в Крыму. Полеты американских самолетов-разведчиков вблизи Крыма происходят регулярно, наблюдающаяся в последнее время их активизация вряд ли связана с подготовкой США какой-либо военной операции в регионе, считает военный обозреватель Илья Крамник.
Пятница, 27 декабря 2019: Разведсамолет США несколько часов летал вдоль берегов Крыма. Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W совершил многочасовой полет вблизи берегов Крыма и Кубани.
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