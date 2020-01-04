Российская морская авиация провела учения у берегов Крыма

Вертолетчики морской авиации Черноморского флота России провели учения в море, отработав взлет и посадку на палубу фрегата «Адмирал Григорович», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота России.

«В акватории Черного моря экипажи вертолетов Ка-27 из состава отдельного смешанного авиационного полка выполнили практические полеты с палубы фрегата «Адмирал Григорович», – говорится в сообщении.

По данным российского флота, вертолетчики морской авиации во взаимодействии с экипажем фрегата отработали в море задачи по взлетам и посадкам на палубу корабля на ходу и при стоянке на якоре, как в светлое, так и в темное время суток.

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Кроме того, по сообщению ведомства, были проведены тренировки корабельных расчетов, обеспечивающих полеты вертолетов. В тренировке были задействованы вертолеты Ка-27ПЛ и Ка-27ПС, которые совершили порядка 20 взлетов и посадок на палубу корабля.

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