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Власть -> Армия и флот

Российская морская авиация провела учения у берегов Крыма

Суббота
4 января 2020
07:19

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
2020
Январь 2020
4 января 2020


Вертолетчики морской авиации Черноморского флота России провели учения в море, отработав взлет и посадку на палубу фрегата «Адмирал Григорович», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота России.

«В акватории Черного моря экипажи вертолетов Ка-27 из состава отдельного смешанного авиационного полка выполнили практические полеты с палубы фрегата «Адмирал Григорович», – говорится в сообщении.

По данным российского флота, вертолетчики морской авиации во взаимодействии с экипажем фрегата отработали в море задачи по взлетам и посадкам на палубу корабля на ходу и при стоянке на якоре, как в светлое, так и в темное время суток.

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Кроме того, по сообщению ведомства, были проведены тренировки корабельных расчетов, обеспечивающих полеты вертолетов. В тренировке были задействованы вертолеты Ка-27ПЛ и Ка-27ПС, которые совершили порядка 20 взлетов и посадок на палубу корабля.

Накануне в Крыму на военно-морской базе во время учений были «уничтожены подводные диверсанты условного противника», сообщила пресс-служба Минобороны России.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Россия намерена чаще проводить летные учения над Крымом. Российские военные намерены на 15% увеличить количество летно-тактических учений с участием экипажей вертолетов.

Вчера: У берегов Крыма «уничтожили» подводных диверсантов. Боевые пловцы Черноморского флота провели учения по обезвреживанию подводных диверсантов условного противника в Крыму и Новороссийске.

Воскресенье, 29 декабря 2019: Эксперт думает, что США пока не готовит военных операций в Крыму. Полеты американских самолетов-разведчиков вблизи Крыма происходят регулярно, наблюдающаяся в последнее время их активизация вряд ли связана с подготовкой США какой-либо военной операции в регионе, считает военный обозреватель Илья Крамник.

Пятница, 27 декабря 2019: Разведсамолет США несколько часов летал вдоль берегов Крыма. Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W совершил многочасовой полет вблизи берегов Крыма и Кубани.

 

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