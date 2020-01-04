Прогноз погоды в Крыму на субботу 4 января

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4 января 2020
Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 4 января.
В Симферополе пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 90 процентов. Ветер южный до 2 м/с. Температура воздуха днем от 2 до 6, ближайшей ночью от 3 до 4 градусов выше нуля.
В Ялте в течение всего дня ожидается снег. Влажность воздуха в течение дня от 87 до 97 процентов. Ветер южный до 2 м/с. Температура воздуха сегодня днем от +1 до +2, ближайшей ночью от 0 до +2 градусов.
В Севастополе в течение всего дня ожидаются дожди. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 76 процентов. Ветер южный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 6 до 7, ближайшей ночью от 5 до 7 градусов выше нуля.
В Феодосии утром и днем - небольшой дождь, вечером - ясная и солнечная погода. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 85 процентов. Ветер юго-западный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 6 до 8, ближайшей ночью от 6 до 8 градусов выше нуля.
В Керчи в течения дня - ясная и солнечная погода. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 84 процентов. Ветер юго-западный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 6 до 7, ближайшей ночью от 5 до 7 градусов выше нуля.
В Евпатории в течение всего дня ожидаются дожди. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 81 процентов. Ветер западный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 6 до 8, ближайшей ночью от 5 до 7 градусов выше нуля.
В Джанкое пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 85 процентов. Ветер южный до 2 м/с. Температура воздуха днем от 3 до 8, ближайшей ночью от 3 до 4 градусов выше нуля.
В Армянске пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 81 процентов. Ветер западный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 4 до 6, ближайшей ночью от 4 до 5 градусов выше нуля.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 7 до 10 градусов тепла. По городам: в Гаспре - 10, в Гурзуфе - 10, в Евпатории - 9, в Керчи - 8, в Коктебеле - 9, в Новом Свете - 9, в Севастополе - 9, в Феодосии - 9, в Ялте - 10, на мысе Казантип в Азовском море - 7 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 10, в Египте - 24, на Кипре - 18, в Одессе - 6, в Сочи - 12, в Турции - 20, в Хорватии - 16 градусов выше нуля.
Читайте: Прогноз погоды в Крыму на среду 1 января
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: Прогноз погоды в Крыму на пятницу 3 января. Сегодня в Крыму ожидаются осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха днем составит от –1 до +7, ближайшей ночью от 0 до +7 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 52 до 95 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.
Четверг, 2 января 2020: Прогноз погоды в Крыму на четверг 2 января. Сегодня в Крыму ожидается снег. Температура воздуха днем составит от –3 до +6, ближайшей ночью от –2 до +6 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 55 до 93 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.
Среда, 1 января 2020: Прогноз погоды в Крыму на среду 1 января. Сегодня в Крыму ожидаются осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха днем составит от –2 до +6, ближайшей ночью от –2 до +5 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 59 до 97 процентов. Скорость ветра будет достигать 11 м/с.
Вторник, 31 декабря 2019: МЧС объявило штормовое предупреждение в Крыму на 1 января. МЧС сообщило о сильных осадках, которые ожидаются в Крыму 1 января.
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