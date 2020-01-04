Минимальная зарплата в Украине превысила минималку в России

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«Впервые за много лет минимальная заработная плата в Украине опередила аналогичные показатели в России и Беларуси. Так, с 1 января минималка в Украине возросла до 4 тыс. 723 грн, или 199 долларов в эквиваленте по курсу на начало года», – написал Николайчук.
Так, в Украине минимальная зарплата с 1 января 2020 года – 4723 грн, в России – 12130 руб, что по официальным курсам НБУ и Центробанка России на 1 января составляет 199,4 долларов и 195,9 долларов соответственно.
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В то же время в Беларуси – 375 руб. Разрыв с Беларусью (минимальная зарплата с 1 января 2020 года – 177,74 долларов) составляет почти 22 доллара в пользу Украины.
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Вчера: Правительство Крыма избавляется от акций «Генбанка». Власти Крыма избавляются от акций АО «Генбанк», которые находились в республиканской собственности. Распоряжение об этом принято правительством Республики Крым.
Вчера: В Крыму изменился порядок назначения ежемесячной выплаты при рождении детей. С 1 января 2020 года в Крыму начали действовать изменения, внесенные в порядок назначения ежемесячной выплаты при рождении или усыновлении первого и/или второго ребенка.
Четверг, 2 января 2020: Новогодняя распродажа: Крым продает очередной санаторий. Имущество санатория «30 лет Октября», расположенного по адресу: Республика Крым, г. Алушта, ул. Глазкрицкого, д. 17, выставили на торги 30 декабря. Начальная стоимость лота — 90,6 млн рублей.
Среда, 1 января 2020: Крым стал рекордсменом по стоимости жилья в новостройках. В Крыму рост средней цены квадратного метра в новостройках за пол года составил 2,3%.
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