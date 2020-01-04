Минимальная зарплата в Украине превысила минималку в России

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Впервые за годы независимости Украины, минимальная зарплата в стране в долларовом эквиваленте превысила «минималку» в России и Беларуси, сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Сергей Николайчук на странице в Фейсбуке.

«Впервые за много лет минимальная заработная плата в Украине опередила аналогичные показатели в России и Беларуси. Так, с 1 января минималка в Украине возросла до 4 тыс. 723 грн, или 199 долларов в эквиваленте по курсу на начало года», – написал Николайчук.

Так, в Украине минимальная зарплата с 1 января 2020 года – 4723 грн, в России – 12130 руб, что по официальным курсам НБУ и Центробанка России на 1 января составляет 199,4 долларов и 195,9 долларов соответственно.

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В то же время в Беларуси – 375 руб. Разрыв с Беларусью (минимальная зарплата с 1 января 2020 года – 177,74 долларов) составляет почти 22 доллара в пользу Украины.

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