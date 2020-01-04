Крымскую республиканскую больницу никак не могут достроить

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Завершение строительства здания Крымской республиканской клинической больницы имени Семашко под Симферополем перенесли на весну.

Строительство новой больницы – один из важных объектов ФЦП – планировали закончить до конца 2019 года. Однако глава Крыма Сергей Аксенов в середине декабря заявил, что власть «реалистично оценив ситуацию и – главное – сроки поставки тяжелого оборудования, часть которого зарубежного производства» срок ввода клиники в строй перенесла на июль 2020 года.

Возможно, этот срок показался неприемлемым Москве, которая за строительство платит, и крымчан поторопили. Одно из последних распоряжений Совмина декабря-2019 обещает: срок работ по контракту продлен до 15 марта 2020 года. Этот же документ разрешает увеличить и стоимость строительства – но не более, чем на 30%. Ранее Сергей Аксенов назвал цену контракта – 9 миллиардов 400 миллионов из федерального бюджета выделены по поручению президента, 600 миллионов за на коммуникации заплатил Крым.

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Новая больница оказалась далеко за городом, транспортного сообщения с ней сейчас нет. О том, каким образом оно будет налажено, городская власть не говорит, хотя больница рассчитана на 730 коек, на ее первом этаже будет расположена поликлиника на 250 посещений в смену. То есть только больных и навещающих их родственников туда ежедневно будет ездить не менее тысячи человек. Парковка проблемы не решит: медсестры и санитарки тоже ездят на работу не на личных автомобилях.

Существующая старая (во всех смыслах) республиканская больница имени Семашко находится в центре Симферополя. Нет сомнений, что освободившийся участок площадью 5,3 га будет использован под коммерческую застройку – тем более, что крупнейшие застройщики Крыма находятся при власти.

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