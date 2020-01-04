Константинов поразмышлял о возможности появления новой железнодорожной ветки в Крыму

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что строительство новой прямой железнодорожной ветки от Керчи к Симферополю не является первоочередным проектом в настоящее время.

Об этом сообщает РИА Новости.

Сейчас железная дорога от Керчи к Симферополю проходит через Джанкой, который расположен на севере Крыма. Большая часть ее одноколейная, а ветка от Керчи до Джанкоя не электрифицирована.

По словам Константинова, более актуальный вопрос, на сегодняшний день, это электрификация существующей железной дороги от Керчи до Джанкоя.

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Он также отметил, что движение поездов через Джанкой дает стимул с точки зрения социально-экономического развития северной части полуострова.

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