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Власть -> Транспорт Крыма

Константинов поразмышлял о возможности появления новой железнодорожной ветки в Крыму

Суббота
4 января 2020
09:34

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Январь 2020
4 января 2020


Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что строительство новой прямой железнодорожной ветки от Керчи к Симферополю не является первоочередным проектом в настоящее время.

Об этом сообщает РИА Новости.

Сейчас железная дорога от Керчи к Симферополю проходит через Джанкой, который расположен на севере Крыма. Большая часть ее одноколейная, а ветка от Керчи до Джанкоя не электрифицирована.

По словам Константинова, более актуальный вопрос, на сегодняшний день, это электрификация существующей железной дороги от Керчи до Джанкоя.

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Он также отметил, что движение поездов через Джанкой дает стимул с точки зрения социально-экономического развития северной части полуострова.

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