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Власть -> Ялтинский зоопарк и парк Тайган

Коммунисты в Крыму назвали ситуацию с зоопарками Зубкова «рейдерским захватом»

Суббота
4 января 2020
08:49

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Регионы Крыма: Белогорск

Новости за:
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Январь 2020
4 января 2020


Коммунисты в Крыму назвали ситуацию с зоопарками Зубкова «рейдерским захватом»

© Новости Крыма

Руководитель фракции КПРФ парламента Крыма Сергей Богатыренко назвал сложившуюся ситуацию вокруг крымских зоопарков «Сказка» и «Тайган» бизнесмена Олега Зубкова «чиновничьим беспределом» и «рейдерским захватом».

Об этом говорится в соответствующем видеообращении Богатыренко.

По его словам, депутаты его фракции приехали к Зубкову и сами проверили документы относительных всех претензий, которые предъявляются бизнесмену со стороны власти.

«Мы наблюдаем чиновничий беспредел и рейдерский захват. Вместо того, чтобы чиновники помогли предпринимателю Зубкову, идет абсолютная травля», – сказал Богатыренко.

Читайте: В России никто не откликнулся на просьбу забрать медведей из «Тайгана» в другие зоопарки

По его мнению, остальные крымские депутаты «играют в молчанку» и предпочитают не замечать данную проблему.

Депутат призвал крымскую власть помочь Зубкову в оформлении всех необходимых документов, а депутатов от «Единой России» «не быть равнодушными».

Реакции руководства Крыма на заявления Богатыренко отсутствуют.

Новости Крыма сообщали ранее:

Четверг, 26 декабря 2019: Зубков сообщает о победе в суде по делу о «просроченном мясе». Крымский бизнесмен, владелец ялтинского зоопарка «Сказка» и белогорского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков сообщает, что выиграл суд по протоколу ветслужбы о «биологических отходах».

Среда, 25 декабря 2019: Зубков после закрытия «Тайгана»: «Мы несем миллионные убытки». Крымский бизнесмен Олег Зубков сообщил, что после решений судов о временном закрытии парка львов «Тайган», он несет многомиллионные убытки.

Вторник, 24 декабря 2019: Аксенов назвал крымского бизнесмена Зубкова «чисто проукраинским персонажем». Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что бизнесмен, владелец зоопарка «Сказка» и сафари-парка «Тайган» Олег Зубков – «чисто проукраинский персонаж».

Вторник, 24 декабря 2019: Зубков начал процедуру отказа от природоохранного статуса своих зоопарков в Крыму. Владелец ялтинского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олег Зубков начал процедуру ликвидации статуса природоохранных заповедников.

 

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Ялтинский зоопарк и парк Тайган

Коммунисты в Крыму назвали ситуацию с зоопарками Зубкова «рейдерским захватом»

Коммунисты в Крыму назвали ситуацию с зоопарками Зубкова «рейдерским захватом»

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