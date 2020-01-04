Коммунисты в Крыму назвали ситуацию с зоопарками Зубкова «рейдерским захватом»

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Руководитель фракции КПРФ парламента Крыма Сергей Богатыренко назвал сложившуюся ситуацию вокруг крымских зоопарков «Сказка» и «Тайган» бизнесмена Олега Зубкова «чиновничьим беспределом» и «рейдерским захватом».

Об этом говорится в соответствующем видеообращении Богатыренко.

По его словам, депутаты его фракции приехали к Зубкову и сами проверили документы относительных всех претензий, которые предъявляются бизнесмену со стороны власти.

«Мы наблюдаем чиновничий беспредел и рейдерский захват. Вместо того, чтобы чиновники помогли предпринимателю Зубкову, идет абсолютная травля», – сказал Богатыренко.

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По его мнению, остальные крымские депутаты «играют в молчанку» и предпочитают не замечать данную проблему.

Депутат призвал крымскую власть помочь Зубкову в оформлении всех необходимых документов, а депутатов от «Единой России» «не быть равнодушными».

Реакции руководства Крыма на заявления Богатыренко отсутствуют.

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