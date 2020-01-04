Коммунисты в Крыму назвали ситуацию с зоопарками Зубкова «рейдерским захватом»

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Регионы Крыма: Белогорск
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Об этом говорится в соответствующем видеообращении Богатыренко.
По его словам, депутаты его фракции приехали к Зубкову и сами проверили документы относительных всех претензий, которые предъявляются бизнесмену со стороны власти.
«Мы наблюдаем чиновничий беспредел и рейдерский захват. Вместо того, чтобы чиновники помогли предпринимателю Зубкову, идет абсолютная травля», – сказал Богатыренко.
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По его мнению, остальные крымские депутаты «играют в молчанку» и предпочитают не замечать данную проблему.
Депутат призвал крымскую власть помочь Зубкову в оформлении всех необходимых документов, а депутатов от «Единой России» «не быть равнодушными».
Реакции руководства Крыма на заявления Богатыренко отсутствуют.
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Среда, 25 декабря 2019: Зубков после закрытия «Тайгана»: «Мы несем миллионные убытки». Крымский бизнесмен Олег Зубков сообщил, что после решений судов о временном закрытии парка львов «Тайган», он несет многомиллионные убытки.
Вторник, 24 декабря 2019: Аксенов назвал крымского бизнесмена Зубкова «чисто проукраинским персонажем». Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что бизнесмен, владелец зоопарка «Сказка» и сафари-парка «Тайган» Олег Зубков – «чисто проукраинский персонаж».
Вторник, 24 декабря 2019: Зубков начал процедуру отказа от природоохранного статуса своих зоопарков в Крыму. Владелец ялтинского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олег Зубков начал процедуру ликвидации статуса природоохранных заповедников.
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