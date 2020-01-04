Единая маркировка органических продуктов введена в России

© Новости Крыма

С 1 января в России появилась своя система сертификации и маркировки органической продукции, передает «Российская газета».

В Союзе органического земледелия отметили, что ранее производители наносили на свои товар надписи «эко», bio, organic для роста продаж. Но более 90% таких товаров не были экологически чистой продукцией. Сейчас же пытающийся обмануть покупателя производитель будет привлечен к ответственности.

Теперь, согласно Федеральному закону «Об органической продукции», вся натуральная продукция будет обозначаться брендом «органик», правообладателем которого является Минсельхоз.

Кроме этого, теперь для того, чтобы продукцию признали органической, производителю необходимо будет получить специальный сертификат, который выдадут специально аккредитованные компании.

Для признания продукта органическим будут отбирать пробы и проводить их анализ в специальных лабораториях. Важно, чтобы неукоснительно соблюдались требования к производству продукции «органик»: при выращивании растениеводческой продукции не должны использоваться химические минеральные удобрения и средства защиты растений.

Читайте: Горизонтальный велотренажер - лучший вариант для щадящих нагрузок

Производители, прошедшие сертификацию, смогут наносить на свою продукцию официальный знак. Он представляет собой белый лист дерева на зеленом фоне с надписью «органик» на кириллице и латинице.

Эксперты отмечают, что реально закон заработает через два года, так как процесс проверки производителей и оформления сертификатов долгий и затратный.

Новости Крыма сообщали ранее:

Воскресенье, 6 октября 2019 : Спасатели рассказали, как отпугнуть агрессивных собак. Агрессивно настроенную собаку можно попытаться сбить с толку различными командами или более решительными действиями, вроде угроз. Если же животное уже решилось на нападение, то стоит попытаться хотя бы минимизировать ущерб.

Среда, 4 сентября 2019 : Стало известно что нашли в крымских арбузах. РИА Новости вместе со специалистами Центра гигиены и эпидемиологии проверили бахчевые, фрукты и зелень нового урожая. Результаты тестов показали, что некоторых химикатов в продуктах в десятки раз больше допустимого уровня.

Вторник, 23 июля 2019 : Россиян предлагают кормить колбасой с саранчой. Российские биотехнологи приступили к разработке пищевой добавки на основе хитина, полученного из перетертого панциря саранчи.

Вторник, 16 июля 2019 : Россиянам посоветовали покупать хлеб только в магазинах. В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека назвали правила покупки и хранения хлеба.