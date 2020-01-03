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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

В Крыму спасатели ликвидировали шесть пожаров, есть погибший

Пятница
3 января 2020
13:57

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Январь 2020
3 января 2020


За прошедшие сутки произошло 6 пожаров, из них 3 в жилом секторе. При этом, на пожарах спасено 2 человека, и к сожалению 1 – погиб.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

Всего,по информации ГУ МЧС России по Республике Крым,  с начала года ликвидировано 17 пожаров.

В ведомстве напомнили, что сотрудники ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» регулярно проводят профилактические мероприятия, направленные на снижение количества пожаров в сельской местности:

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— Сотрудники пожарной охраны осуществляют «подворовые» обходы граждан в зонах своей ответственности, во время которых напоминают им основные правила пожарной безопасности, а также раздают листовки и памятки, — отметили в МЧС.

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