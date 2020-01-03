В Крыму спасатели ликвидировали шесть пожаров, есть погибший

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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3 января 2020
Об этом сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым.
Всего,по информации ГУ МЧС России по Республике Крым, с начала года ликвидировано 17 пожаров.
В ведомстве напомнили, что сотрудники ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» регулярно проводят профилактические мероприятия, направленные на снижение количества пожаров в сельской местности:
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— Сотрудники пожарной охраны осуществляют «подворовые» обходы граждан в зонах своей ответственности, во время которых напоминают им основные правила пожарной безопасности, а также раздают листовки и памятки, — отметили в МЧС.
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