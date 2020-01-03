В Крыму появились случаи заболевания гриппом

Роспотребнадзор Крыма сообщает, что на территории полуострова сохраняется неэпидемический уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, обусловленный циркуляцией вирусов гриппа, преимущественно типа В.

На прошлой неделе в Крыму заболело острыми респираторными вирусными инфекциями 5337 человек, - заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 23%

На территории полуострова завершилась кампания иммунизации против гриппа, в ходе которой привито 1,08 млн. человек, в том числе 226 тыс. детей. Привито 47% населения полуострова.

Роспотребнадзор напоминает: при заболевании острой респираторной вирусной инфекцией необходимо вызвать врача на дом и выполнять все его предписания.

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Необходимо помнить, грипп опасен прежде всего развитием осложнений: бронхитов, пневмоний, синуситов и др., поэтому не занимайтесь самолечением, а своевременно обращайтесь за квалифицированной медицинской помощью.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : В Крыму сократились случаи выявления ВИЧ-инфекции. В Крыму сократилось количество случаев первичного выявления ВИЧ-инфекции. Вирус иммунодефицита человека удален из списка смертельно опасных заболеваний и переведен в список хронических.

Пятница, 27 декабря 2019 : Почти половина жителей Крыма вакцинировалась от гриппа. В управлении Роспотребнадзора Крыма сообщают о завершении вакцинации против гриппа на полуострове, по итогам которой привито почти половина населения.

Четверг, 26 декабря 2019 : В крымском Минздраве рассказали о случайных половых контактах. Употребление алкоголя может привести к потере контроля над поступками и случайным половым контактам, которые могут стать причиной заболеваний.

Четверг, 26 декабря 2019 : В Крыму заявили о снижении детской смертности. Детская смертность в Республике Крым снизилась на 35% за пять лет, а младенческая смертность (смертность детей до одного года) за этот же период снижена на 26%.