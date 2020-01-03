Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Здоровье -> Проблемы здравоохранения

В Крыму появились случаи заболевания гриппом

Пятница
3 января 2020
13:26

Использованы материалы: Новости Крыма

Новости за:
2020
Январь 2020
3 января 2020


Роспотребнадзор Крыма сообщает, что на территории полуострова сохраняется неэпидемический уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, обусловленный циркуляцией вирусов гриппа, преимущественно типа В.

На прошлой неделе в Крыму заболело острыми респираторными вирусными инфекциями 5337 человек, - заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 23%

На территории полуострова завершилась кампания иммунизации против гриппа, в ходе которой привито 1,08 млн. человек, в том числе 226 тыс. детей. Привито 47% населения полуострова.

Роспотребнадзор напоминает: при заболевании острой респираторной вирусной инфекцией необходимо вызвать врача на дом и выполнять все его предписания.

Читайте: Медики заявили о «феминизации» ВИЧ-инфекции в Крыму

Необходимо помнить, грипп опасен прежде всего развитием осложнений: бронхитов, пневмоний, синуситов и др., поэтому не занимайтесь самолечением, а своевременно обращайтесь за квалифицированной медицинской помощью.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: В Крыму сократились случаи выявления ВИЧ-инфекции. В Крыму сократилось количество случаев первичного выявления ВИЧ-инфекции. Вирус иммунодефицита человека удален из списка смертельно опасных заболеваний и переведен в список хронических.

Пятница, 27 декабря 2019: Почти половина жителей Крыма вакцинировалась от гриппа. В управлении Роспотребнадзора Крыма сообщают о завершении вакцинации против гриппа на полуострове, по итогам которой привито почти половина населения.

Четверг, 26 декабря 2019: В крымском Минздраве рассказали о случайных половых контактах. Употребление алкоголя может привести к потере контроля над поступками и случайным половым контактам, которые могут стать причиной заболеваний.

Четверг, 26 декабря 2019: В Крыму заявили о снижении детской смертности. Детская смертность в Республике Крым снизилась на 35% за пять лет, а младенческая смертность (смертность детей до одного года) за этот же период снижена на 26%.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/3/v-krymu-poyavilis-sluchai-zabolevaniya-grippom-126496/

 
 

Проблемы здравоохранения

В Севастополе пообещали начать пересаживать органы

В Севастополе пообещали начать пересаживать органы

В Крыму врачу грозит тюрьма из-за смерти пациента

В Крыму врачу грозит тюрьма из-за смерти пациента

Госдума России запрещает новым медклиникам в Крыму работать без лицензии

Госдума России запрещает новым медклиникам в Крыму работать без лицензии

В Крыму в росте заболеваемости СПИДом обвинили туристов

В Крыму в росте заболеваемости СПИДом обвинили туристов

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
СЮЖЕТ
Санкции

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети

Тренды недели

Пятьдесят ученых бьются над загадкой Севастополя

Пятьдесят ученых бьются над загадкой Севастополя

Бывший крымский премьер рассказал как можно было оставить полуостров в Украине

Бывший крымский премьер рассказал как можно было оставить полуостров в Украине

Новые налоги, уход МТС, бесплатные туалеты: что изменится в Крыму в 2020-м году

Новые налоги, уход МТС, бесплатные туалеты: что изменится в Крыму в 2020-м году

Отказавшаяся от гастролей в Крыму российская певица попала в жуткое ДТП

Отказавшаяся от гастролей в Крыму российская певица попала в жуткое ДТП

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.